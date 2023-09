Sztuczna inteligencja od Huawei i ORCA Ireland wspierają badania gatunków morskich w Irlandii

Naukowcy oczekują, że system wykrywania gatunków będzie miał praktyczne implikacje dla ochrony środowiska morskiego i zapewni powiadomienia w czasie rzeczywistym dla statków w obszarach u południowego wybrzeża, na których występują wieloryby. System może pomóc także w planowaniu kluczowej infrastruktury morskiej, takiej jak morskie obiekty energii odnawialnej, w celu zapewnienia minimalizacji wpływu ich budowy na życie morskie.

- Hałas powodowany przez żeglugę morską i inną działalność człowieka może mieć szkodliwy wpływ na organizmy morskie, takie jak wieloryby i delfiny. Dźwięki przepływającego statku, takie jak niski szum kontenerowca, maskują nawoływania wielorybów i zakłócają efektywną komunikację zwierząt, mającą realny wpływ na ich życie np. skoordynowane karmienie młodych. Najnowsze osiągnięcia technologiczne zapewniają jednak coraz większe możliwości, by poprawić naszą wiedzę o świecie przyrody. Aby to osiągnąć, korzystamy z oprogramowania Huawei ModelArts i pamięci masowej w chmurze, w połączeniu z uczeniem maszynowym, aby zautomatyzować monitorowanie dzikiej przyrody w celu ochrony mórz

– mówi Emer Keaveney, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy ORCA Ireland.Projekt Smart Whale Sounds rozpoczął się w marcu 2021 r. wraz z wdrożeniem systemu SAM o nazwie „Gannet” i obejmuje dwutonową boję do gromadzenia danych, która została umieszczona 9 km od wybrzeża hrabstwa Cork. To pierwszy taki autonomiczny projekt monitorowania bioakustyki waleni, który wykorzystuje zaawansowane modele sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia do automatycznego wykrywania i identyfikacji gatunków morskich. Inicjatywa powstała w wynikku współpracy Huawei Ireland w ramach inicjatywy TECH4ALL z Rainforest Connection (RFCx), organizacją pozarządową zajmującą się ekoakustyką.

To przedsięwzięcie nie tylko ułatwia szersze zaangażowanie społeczne, ale także wzmacnia skuteczność inicjatyw ochronnych, ostatecznie przyczyniając się do przetrwania i dobrostanu gatunków morskich. W GeSI jesteśmy dumni, że nasz członek – Huawei – przejmuje rolę lidera w tym zakresie wykorzystując swoje technologie oraz dojrzałe modele sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia do automatycznego wykrywania i identyfikacji gatunków waleni, a tym samym wspierania ochrony delfinów i wielorybów

– komentuje Luis Neves, prezes Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), międzynarodowej organizacji promujące idee zrównoważonego rozwoju w branży ICT. Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej Huawei, dane były przekazywane badaczom w czasie rzeczywistym, bez konieczności wydobywania sprzętu z morza, co prowadziłoby do dużych opóźnień i wiązałoby się z ryzykiem uszkodzenia. W cyfrowym świecie nikt nie powinien pozostać w tyle, dlatego naszą misją jest szeroka integracja technologiczna. Wierzymy, że oprócz ochrony środowiska technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę także w wielu innych obszarach. Technologie, takie jak sztuczna inteligencja, chmura i 5G, są szybko integrowane i szeroko stosowane w różnych branżach. Ułatwia to transformację cyfrową i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, a także przynosi wymierne korzyści całemu społeczeństwu

– mówi Luke McDonnell, szef public relations w Huawei Ireland.Huawei globalnie podjął już wcześniej szereg współprac na rzecz przyrody w ramach ogólnoświatowej inicjatywy TECH4ALL. We współpracy z Rainforest Connection (RFCx), firma wdrożyła m.in. system monitoringu akustycznego w Puszczy Białowieskiej, aby badać wpływ zmian klimatu na lokalną bioróżnorodność. Dzięki Huawei w Austrii sztuczna inteligencja bada już wpływ zmian klimatycznych na różnorodność gatunków ptaków czy płazów w ekosystemie mokradeł nad Jeziorem Nezyderskim. Zaś na Filipinach i w Malezji na terenach Palawan i Sarawak rozwiązania bioakustyczne Nature Guardian pomagają chronić tamtejsze lasy deszczowe przed nielegalnym wyrębem, wykrywając dźwięki pił łańcuchowych i ciężarówek oraz wysyłając w czasie rzeczywistym powiadomienia do strażników za pomocą aplikacji na telefon. W Parku Narodowym Nahuelbuta w Chile system Nature Guardian dostarcza natomiast danych do monitorowania krytycznie zagrożonego lisa Darwina, którego populacja szacowana jest już na mniej niż 1000 osobników.

