i Autor: Materiały prasowe

Black Friday 2024

Szukasz smartwatcha, tabletu lub smartfonu? Sprawdź ekskluzywne okazje

Zbliża się Black Friday, a wraz z nim nadchodzi sezon polowania na obniżone ceny. W ramach oferty „Szalone okazje” klienci huawei.pl mają dostęp do ekskluzywnych promocji na wszechstronne tablety, eleganckie smartwatche oraz fotosmartfony marki. Warto się pospieszyć, gdyż promocyjna oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 1 grudnia br. Ponadto wciąż można zyskać dodatkowy rabat po zapisaniu się na newsletter.

Najnowsze z działu Nowość OnePlus otwiera pierwszą stacjonarną strefę marki w Polsce Nowości technologiczne Infinix poszerza portfolio produktów o smartwatche, słuchawki i powerbanki NIezwykłe oświetlenie Test inteligentnej lampki biurkowej idealnej na jesień i zimę Nowe technologie MediaTek Dimensity 9400 we flagowej serii smartfonów OPPO Find X8 Premiera technologiczna Realme GT 7 Pro: doskonałe zdjęcia i pierwszy w branży tryb fotografii podwodnej Spośród okazji dostępnych wyłącznie na huawei.pl warto zwrócić uwagę przede wszystkim na króla mobilnej fotografii, czyli fantastyczny fotosmartfon HUAWEI Pura 70 Ultra. Jest on dostępny w kolorze brązowym w rekomendowanej cenie promocyjnej (RCP) 4999 zł (czyli o 600 zł mniej w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni: 5599 zł). Tablety do pracy, nauki i rozrywki Jedynie na huawei.pl można również upolować okazje na trzy wszechstronne tablety. HUAWEI MatePad Pro 13.2” wyróżnia się dużym, wysokiej jakości ekranem i aktualnie kosztuje o 400 zł mniej, czyli 3599 zł RCP (cena z 30 dni: 3999 zł). Dla artystycznie uzdolnionych, do tabletów HUAWEI MatePad Pro 12.2” (12 GB/256 GB), w cenie 3099 zł RCP (cena z 30 dni: 3299 zł) oraz HUAWEI MatePad 12 X (8 GB/256 GB) w cenie 1999 zł RCP (cena z 30 dni: 2099 zł), producent dodaje w prezencie rysik oraz zaawansowaną aplikację do rysowania GoPaint. A dla tych, którzy poszukują bardziej budżetowego rozwiązania, czyli rodzinnego tabletu do rozrywki, przygotowano ofertę na HUAWEI MatePad 11.5” (6 GB/128 GB), który teraz kosztuje jedynie 899 zł RCP (cena z 30 dni: 999 zł). Czas na smart zegarki HUAWEI WATCH GT 4 to prawdziwy hit wśród smartwatchy. W oficjalnym sklepie huawei.pl przygotowano specjalne wersje Color Edition z dodatkowymi paskami w prezencie. W ramach promocji, HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Active Color Edition można teraz kupić za 799 zł RCP (cena z 30 dni: 999 zł), a okazyjna cena HUAWEI WATCH GT 4 41 mm Green Color Edition to 799 zł RCP (cena z 30 dni: 999 zł). W zestawie z tym ostatnim można dokupić wagę HUAWEI Scale 3 za 9,90 zł.Natomiast przy zakupie dowolnego ze smart zegarków z serii HUAWEI WATCH GT 5, sklep huawei.pl dorzuca przedłużoną o rok gwarancję. A kupujący HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue mogą liczyć na dodatkowe korzyści, czyli gumowy pasek gratis (kolor do wyboru) oraz możliwość dokupienia w zestawie wagi HUAWEI Scale 3 w obniżonej cenie, za jedyne 9,90 zł. Klienci huawei.pl mogą także liczyć na rabat w wysokości 50 zł za zapis na newsletter oraz zakup urządzeń w ratach 0%.Podane ceny są cenami rekomendowanymi (RCP – rekomendowana cena promocyjna, RCD – rekomendowana cena detaliczna). Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły dotyczące promocji „Szalone Okazje”, w szczególności najniższej ceny z 30 dni poprzedzających rozpoczęcie promocji, dostępne są na huawei.pl. Polecany artykuł: HUAWEI MatePad Pro 12.2” już na polskim rynku. Znacznie więcej niż tablet? Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna (18.11.-01.12.2024 lub do wyczerpania zapasów) Najniższa cena z ostatnich 30 dni Prezent Produkty dodatkowe w promocji HUAWEI Pura 70 Ultra (16GB/512GB, brązowy) 6399 zł 4999 zł 5599 zł - - HUAWEI MatePad Pro 13.2" (12GB/256GB) 4499 zł 3599 zł 3999 zł Rysik, klawiatura - HUAWEI MatePad Pro 12.2” (12GB/256GB) 3799 zł 3099 zł 3299 zł Rysik, klawiatura, ochrona ekranu - HUAWEI MatePad Pro 12 X (8GB/256GB) 2299 zł 1999 zł 2099 zł Rysik, klawiatura, ochrona ekranu - HUAWEI MatePad 11.5” (6GB/128GB) 1099 zł 899 zł 999 zł - - HUAWEI WATCH GT 4 Active Color Edition 46 mm 1189 zł 799 zł 999 zł Pasek - HUAWEI WATCH GT 4 Green Color Edition 41 mm 1189 zł 799 zł 999 zł Pasek Waga HUAWEI Scale 3 za 9,90 zł HUAWEI WATCH GT 5 Blue 41 mm 1099 zł 1099 zł 1099 zł Pasek, dodatkowy rok gwarancji Waga HUAWEI Scale 3 za 9,90 zł QUIZ PRL. Czarno-biała telewizja – rozpoznasz hity PRL? Te programy oglądała cała Polska Pytanie 1 z 15 W czołówce tego popularnego w PRL-u programu można było zobaczyć koguta i usłyszeć jego pianie. O jaki program dla dzieci chodzi? Teleranek Tik-Tak 5-10-15 Następne pytanie