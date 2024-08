Szukasz tabletu, laptopa lub smartwatcha na początek roku szkolnego?

Tablety idealne do nauki

W dobie hybrydowej pracy i nauki tablety stały się przenośnym centrum dowodzenia, które musi sprostać wielu zadaniom równocześnie. Liczy się wysoka funkcjonalność, trwałość i design. Jedną z najciekawszych propozycji w rozpoczętej właśnie promocji jest artystycznie uzdolniony tablet HUAWEI MatePad 11.5’’ S z matowym ekranem i aplikacją do rysowania GoPaint. Dostępny jest 2 kolorach: szarym i fioletowym, w 4 konfiguracjach:

Sam tablet w sugerowanej cenie promocyjnej (SCP) 1499 zł – jest to pierwsza obniżka dla tej wersji (rekomendowana cena detaliczna: 1899 zł),

Tablet z rysikiem za 1699 zł (SCP) (RCD: 2099 zł),

Tablet z klawiaturą (bez rysika) 1799 zł (SCP) – pierwsza obniżka od premiery (RCD: 2199 zł),

Tablet z klawiaturą i rysikiem za 1999 zł (SCP) (RCD: 2399 zł).

Najtaniej w historii można nabyć rodzinny tablet HUAWEI MatePad SE 11” (6 GB/128 GB) za 749 zł (RCD: 899 zł), a także HUAWEI MatePad 11.5’’, w dwóch wersjach:

Z pamięcią 6 GB / 128 GB za 999 zł (RCD: 1099 zł),

Z pamięcią 8 GB / 128 GB w zestawie z klawiaturą za 1299 zł (RCD: 1499 zł).

Laptopy do pracy zdalnej

Dla tych, którzy potrzebują wyższej wydajności, przygotowano promocje na lekki i ultramobilny laptop HUAWEI MateBook 14 2024 w dwóch wersjach:

Z procesorem Intel® Core™ Ultra U5-125H z pamięcią 16 GB / 512 GB za 3999 zł (RCD: 4499 zł),

Z procesorem Intel® Core™ Ultra U7-155H z pamięcią 16 GB / 1 TB za 4999 zł (RCD: 5499 zł).

Osoby poszukujące bardziej budżetowych opcji powinny zwrócić uwagę na laptop z dużym ekranem HUAWEI MateBook D16 2024 (Intel® Core™ i5-12450H, 16 GB / 512 GB), który można kupić w rekordowo niskiej cenie – 2699 zł (RCD: 3399 zł) lub poręczny HUAWEI MateBook D14 2024 (Intel® Core™ i5-12450H, 16 GB / 512 GB), którego cena w trakcie trwania promocji „Najlepsze w klasie” wynosi 2699 zł (RCD: 2999 zł).

Popularne smart zegarki w jeszcze korzystniejszych cenach

W ramach promocji z okazji powrotu do szkoły, ceny 3 różnych serii smartwatchy Huawei zostały ponownie obniżone do najniższego poziomu w historii. Mowa o luksusowym i ultrawytrzymałym HUAWEI WATCH Ultimate, w wersji srebrnej dostępnym teraz za 3499 zł (RCD: 3899 zł), a w wersji czarnej za 2799 zł (RCD: 3299 zł); mogącym dzięki eSIM działać niezależnie od smartfonu HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition za 2599 zł (RCD: 2799 zł) oraz całej bestsellerowej serii HUAWEI WATCH GT 4, w której obniżone zostały ceny zarówno wersji damskich (41mm), jak i męskich (46mm):

41mm Green oraz 46mm Classic i Active na 899 zł RCP (RCD: odpowiednio 1099 zł i 999 zł),

41mm Classic oraz 46mm Green na 999 zł RCP (RCD: 1099 zł),

41mm Elegant 1199 zł RCP (RCD: 1299 zł),

46mm Elite 1299 zł RCP (RCD: 1399 zł),

41mm Elite 1499 zł RCP (RCD: 1599 zł),

Oferta obowiązuje do 1 września 2024 r. lub do wyczerpania zapasów, u wybranych partnerów biznesowych Huawei: sieciach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, xkom, Komputronik oraz w strefie marki na Allegro i sklepie firmowym huawei.pl. Klienci huawei.pl mogą także otrzymać w prezencie rozszerzoną gwarancję do objętych promocją laptopów HUAWEI MateBook D14 2024 oraz HUAWEI MateBook D16 2024, a ponadto liczyć na rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz zakup urządzeń w ratach 0%. Podane ceny są cenami rekomendowanymi (RCP – rekomendowana cena promocyjna, RCD – rekomendowana cena detaliczna). Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów i mogą się różnić w zależności od kanału sprzedaży.