Zdrowie i dobre samopoczucie to główny motywator do uprawiania sportu dla ponad połowy Polaków obu płci, jak wynika z badania Huawei.

Mimo wspólnego celu, kobiety częściej uprawiają sport dla poprawy sylwetki (34%), a mężczyźni dla regularności ćwiczeń (33%).

Polki preferują spacery (56%) i łączą aktywność z codziennymi obowiązkami, natomiast panowie częściej wybierają rower (53%) i siłownię (18%).

Różnice widać nawet w technologii: kobiety preferują kwadratowe smartwatche i śledzenie kroków, mężczyźni okrągłe i precyzyjny monitoring tętna.

Wspólny cel, różne drogi. Dlaczego Polacy w ogóle uprawiają sport?

Choć mogłoby się wydawać, że kobiety i mężczyzn w podejściu do sportu dzieli niemal wszystko, to u podstaw leży ten sam, wspólny cel: zdrowie. Jak wynika z najnowszego badania Huawei CBG Polska przeprowadzonego wiosną 2026 roku, to właśnie troska o kondycję fizyczną jest głównym motorem napędowym do działania. Wskazuje na nią 55% kobiet i 53% mężczyzn. Podobnie jest z dbaniem o samopoczucie – ruch jako formę relaksu i odprężenia traktuje 42% pań i 40% panów.

Tu jednak podobieństwa zaczynają się zacierać. Dla co trzeciej kobiety (34%) aktywność jest sposobem na poprawę wyglądu sylwetki. Z kolei dla co trzeciego mężczyzny (33%) kluczowe jest to, by ćwiczenia były po prostu regularne. Obie płcie zgodnie przyznają, że aktywność fizyczna Polaków to również sposób na dłuższe życie i opóźnienie procesów starzenia (32% kobiet i 30% mężczyzn).

Co wybierają Polki, a co Polacy? Ulubione aktywności w sezonie wiosenno-letnim

Gdy robi się cieplej, nasze sportowe wybory stają się bardzo różne. Wśród kobiet absolutnym hitem są spacery i nordic walking – tę formę ruchu wybiera aż 56% pań. Na drugim miejscu jest rower (47%). Co ciekawe, Polki często łączą ruch z codziennymi obowiązkami – 44% za aktywność uznaje sprzątanie, a 41% prace w ogrodzie. Jedna na pięć kobiet (19%) decyduje się na trening w domu, często z pomocą aplikacji lub filmów na YouTube.

Męski świat sportu wygląda inaczej. Zgodnie z wynikami badania Huawei, ulubioną aktywnością mężczyzn jest jazda na rowerze, którą wybiera 53% z nich. Na kolejnych miejscach plasują się spacery (43%) i prace w ogrodzie (37%). Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety decydują się też na bieganie (21% vs. 17%) oraz pływanie (19% vs. 15%). Największa dysproporcja widoczna jest jednak w przypadku siłowni – panowie wybierają ją ponad dwa razy częściej niż panie (18% w porównaniu do zaledwie 8%).

Technologia na nadgarstku też dzieli. Jaki smartwatch dla niej, a jaki dla niego?

Okazuje się, że różnice widać nawet w podejściu do technologii, która wspiera nas w treningach. Choć ze smartwatchy korzysta podobny odsetek kobiet i mężczyzn (odpowiednio 27% i 29%), to ich preferencje co do wyglądu urządzenia są zupełnie inne. Kobiety najczęściej stawiają na zegarki z kwadratową lub prostokątną tarczą (34%), doceniając ich czytelność i dopasowanie do stylizacji.

Mężczyźni są w tej kwestii znacznie bardziej jednomyślni. Prawie co drugi Polak (48%) wybiera smartwatch z okrągłą tarczą, ponieważ przypomina mu on klasyczny zegarek i jest, jego zdaniem, bardziej elegancki. Różnimy się także w tym, jakie funkcje w inteligentnym zegarku uważamy za najważniejsze. Kobiety częściej skupiają się na śledzeniu ogólnej aktywności, spalonych kalorii i liczby kroków (61% vs. 46%). Mężczyźni natomiast przykładają większą wagę do precyzyjnego monitorowania tętna (62% vs. 54%) oraz analizy czasu potrzebnego na regenerację po wysiłku. To pokazuje, że choć cel mamy wspólny, drogi do jego osiągnięcia i narzędzia, jakich używamy, mogą być zupełnie inne.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]