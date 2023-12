Gotuj elastycznie z Air Fryer HAF2900D

Air Fryer to nazwa, która od blisko roku coraz częściej gości w zestawieniach urządzeń „must have” do kuchni. Nic dziwnego! To wielofunkcyjne urządzenie łączy ze sobą chrupkość smażenia i soczystość pieczenia. Jego działanie jest podobne do piekarnika konwekcyjnego, a proces podgrzewania to tzw. smażenie gorącym powietrzem. Air Fryer inaczej nazywany jest frytkownicą beztłuszczową, ponieważ nie wymaga dodatku tłuszczu do osiągnięcia idealnie chrupkich i soczystych dań. Brzmi dobrze? Hisense udowadnia, że może być jeszcze lepiej!

Model HAF2900D jest wyposażony w dwa kosze, które pozwalają przygotować zarówno małe, jak i duże porcje za jednym razem. Niezależne kosze to także możliwość przygotowania dwóch osobnych elementów potrawy, np. dania głównego i dodatku do niego, przy wykorzystaniu różnych metod obróbki termicznej. Duży kosz ma pojemność 5,3l, natomiast mały – 3,3l. Model HAF2900D jest wyposażony w 8 automatycznych programów grzania, między innymi do frytek, ciasta czy różnych rodzajów mięs. Kolejną zaletą frytkownicy jest jej ekonomiczny tryb pracy. Nie wymaga podgrzewania przed smażeniem, dzięki czemu oszczędzamy energię, czas i pieniądze.

Daj się wyręczyć grillowi elektrycznemu HCG2100S

Grill elektryczny to dobrze znane urządzenie, które stanowi wyposażenie nie jednej kuchni. Wraz z rozwojem technologii, producenci wyposażają je w nowe funkcje, które zapewnią jeszcze lepsze efekty i ułatwią codzienne gotowanie.Hisense HCG2100S to elektryczny grill, który samodzielnie ustawia czas grillowania na podstawie grubości jedzenia pomiędzy górnym i dolnym rusztem. Dzięki ustawieniu optymalnego czasu możemy liczyć na równo wypieczone dania za każdym razem. Aluminiowe płyty równomiernie rozprowadzają ciepło, a dzięki nieprzywierającej powłoce są równie łatwe w utrzymaniu czystości. Model HCG2100S oprócz ręcznej funkcji ustawienia temperatury i czasu grillowania, jest wyposażony w 7 predefiniowanych programów, które sprawią, że przygotowanie posiłków będzie jeszcze prostsze. Nowy grill elektryczny od Hisense ma wbudowany wyświetlacz, który informuje o postępach w gotowaniu oraz o temperaturze płyt. Urządzenie ma także funkcję Smart Grill umożliwiającą zwiększenie powierzchni grillowej, dzięki możliwości całkowitego otwarcia pokrywy.

Mini piekarniki HOM30M, HOM45M oraz HOM45D

Brak miejsca w kuchni nie musi oznaczać rezygnacji z najpotrzebniejszych urządzeń. Piekarnik to duże urządzenie, które nie zawsze znajdzie miejsce w niewielkim pomieszczeniu, a przy tym nieekonomiczne dla jedynie jednego lub dwóch domowników. Jest na to sposób! A jest nimi – mini piekarnik.

Do swojej oferty marka Hisense wprowadziła aż 3 modele małych piekarników, które idealnie zastąpią swoich dużych braci w kuchni małych rozmiarów. Model HOM30M to najmniejsze urządzenie z serii o wymiarach 52/31,7/40,6 cm (szerokość/wysokość/głębokość), natomiast model HOM45M i HOM45D mają wymiary 56,8/35,6/42,1 cm i nadal pozostają kompaktowym sprzętem kuchennym. Wszystkie trzy modele wyróżnia mniejsze zużycie energii względem tradycyjnego piekarnika. Podgrzanie potrawy w nich wymaga krótszego czasu, co pozytywnie przekłada się na wysokość naszych rachunków. Dzięki regulowanemu termostatowi mini piekarniki są idealnym urządzeniem do mniejszych zadań kuchennych. Model HOM45D osiąga temperaturę od 40°C do 230°C, natomiast modele HOM30M oraz HOM45M od 90°C do 220°C. Każdy model pozwala na wielopoziomowe pieczenie, które dzięki równomiernemu obiegowi gorącego powietrza skuteczność na każdym poziomie pieczenia. Modele HOM30M, HOM45M oraz HOM45D wyposażone są w wysuwaną tacę, która ułatwia czyszczenie urządzenie z ewentualnych resztek, które opadną na jego dno. Mini piekarniki od Hisense są wyposażone w pięć różnych trybów grzania, które ułatwią codzienne przygotowanie posiłków i zapewnią idealne efekty pieczenia.Nowości do kuchni od Hisense to idealny wybór dla wszystkich zabieganych, którym zależy na zdrowej i smacznej diecie. Dzięki tym kompaktowym urządzeniom codzienne przygotowanie posiłków będzie znacznie szybsze i łatwiejsze, a przy tym o wiele bardziej urozmaicone.

