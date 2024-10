i Autor: Materiały prasowe

Jak zrobić idealne zdjęcie

Magiczne funkcje aparatu! Smartfon Google Pixel uchwyci klimat Halloween

Czy kostium na Halloween wywołuje u Was dreszcze emocji już we wrześniu, czy może bliżej Wam do gorączkowych poszukiwań przebrania w czeluściach szafy dzień przed zaplanowaną imprezą? Bez względu na to, czy planujecie podbój dyniowego pola w blasku dnia, czy odważną wyprawę do nawiedzonego labiryntu lub lasu po zmroku, jedno jest pewne: chcecie uwiecznić te magiczne chwile!

Najnowsze z działu Wielka premiera Xiaomi zapowiada POCO C75. Smartfon trafi do sprzedaży w Polsce Już wkrótce w Polsce Seria OPPO Find X8 z systemem Hasselblad Master Camera Nowe technologie Jak wzmocnić bezpieczeństwo narodowej infrastruktury krytycznej? Huawei i PTPM-MEDYCYNA XXI Dane zdrowotne ze smartwatchy kluczem do przyszłości medycyny Nowe produkty realme Smartwatch realme Watch S2 i słuchawki realme Buds T310 już w Polsce Użyj trybu nocnego do robienia ciemnych, dramatycznych zdjęć Nawiedzone domy, tajemnicze labirynty, mroczny las i słabo oświetlone imprezy Halloween - uroki sezonu mogą być wyzwaniem dla zdjęć. Co zrobić, gdy światło gaśnie, a tajemnicze stwory wyłaniają się z mroku? Funkcja trybu nocnego w Pixelu jest stworzona właśnie do tego typu scenariuszy. Jeśli chcecie zrobić nocne zdjęcie domu udekorowanego na Halloween, zdjęcie lampionu z dyni na ganku, lub scenografii mrocznego lasu, po prostu przesuńcie palcem do Trybu nocnego w aparacie Pixel, a uzyskacie niesamowite zdjęcia w słabym świetle, które zachowają atmosferę wszystkich dekoracji Halloween. A jeśli Wasze świętowanie odbywa się pod gwiaździstym niebem, Pixel ma jeszcze jednego asa w rękawie! Tryb astrofotografii pozwoli Wam uchwycić piękno nieba, tworząc tło godne najbardziej mistycznych halloweenowych historii. Tryb astrofotografii włącza się, jeśli aparat Pixel wykryje ciemne nocne niebo i jest ustawiony na statywie lub oparty o coś, aby utrzymać go w bezruchu. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zrobić zdjęcie swoich dekoracji halloweenowych na tle gwiazd. Stwórz upiorny efekt za pomocą funkcji dynamicznego ruchu Wypróbujcie funkcję dynamicznego ruchu, aby uzyskać kreatywne ujęcie poruszających się osób. Może Wasze dziecko ma na sobie kostium superbohatera i chcecie zrobić zdjęcie pokazujące jego moce. Albo na przyjęciu widzicie wiedźmę szybko przemykającą między gośćmi. Otwórzcie aplikację Aparat i przewińcie do opcji Dynamiczny ruch. Trzymajcie aparat nieruchomo lub podążajcie za poruszającym się obiektem, aby uzyskać efekt artystycznego rozmycia tła. Gdy wszystko będzie gotowe, zróbcie zdjęcie. Otrzymacie obraz, który wygląda, jakby ktoś biegł z super prędkością lub jakby czarownica przelatywała obok. Odkryj magiczne funkcje Telefony Pixel robią świetne zdjęcia, ale również oferują wiele magicznych funkcji fotograficznych i edycyjnych wykorzystujących AI, takich jak Najlepsze ujęcie czy Magiczny edytor. Na przykład dzięki funkcji Przekształcanie w Magicznym Edytorze możecie puścić Wasze wodze fantazji i zmienić wygląd trawy, nieba, drzew, wystroju wnętrz i innych elementów na Waszych zdjęciach. Wystarczy kliknąć na zdjęcie, które chcecie edytować i w lewym dolnym rogu wybrać Magiczny edytor, a następnie zakreślić na zdjęciu fragment do edycji. Kliknijcie przycisk Przekształć i w miejscu na prompt opiszcie, co chcecie zobaczyć, a Wasze pomysły ożyją. Dzięki sztucznej inteligencji w Magicznym edytorze możecie też przenieść zaznaczony fragment – naciśnijcie go i przytrzymajcie, a następnie przeciągnijcie w wybrane miejsce. Możecie też powiększyć lub pomniejszyć jakiegoś potwora na Waszych zdjęciach – aby zmienić rozmiar zaznaczonego fragmentu, naciśnijcie go i przytrzymajcie, a następnie ściągnijcie (lub rozciągnijcie) 2 palcami. Bądź na każdym zdjęciu - nawet kiedy to Ty je robicie! Funkcja "Dodaj mnie" sprawia, że nikt nie zostanie pominięty na zdjęciu. Najpierw zróbcie zdjęcie grupy, a następnie zamieńcie się miejscami z kimś i zróbcie drugie zdjęcie, na którym będziecie obecni. Pixel wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną w czasie rzeczywistym, aby pomóc drugiemu fotografowi skadrować zdjęcie tak, by pasowało do kompozycji pierwszego. Następnie Pixel łączy oba zdjęcia, aby wszyscy byli na jednym, łącznie z fotografami. Magia! Idealne rozwiązanie na każdą straszną imprezę. Skoncentruj się na detalach Jesień to nie tylko Halloween – to także czas, by zachwycić się feerią barw liści! Polecamy Wam wypróbować tryb macro. Nie musicie nawet nic robić, aby z niego skorzystać – działa automatycznie. W aplikacji aparatu zbliżcie obiektyw do obiektu, na przykład do sterty kolorowych jesiennych liści. Gdy na ekranie pojawi się ikona kwiatu, będziecie wiedzieć, że Wasz Pixel używa trybu makro. Uzyskacie niewiarygodnie szczegółowe zdjęcia, na których dostrzeżecie przepiękne odcienie i wzory na liściach. Nie bój się ustawień zaawansowanych Amatorzy fotografii, którzy chcą jeszcze bardziej zagłębić się w tajniki robienia zdjęć, powinni wypróbować ustawienia zaawansowane. Pixel automatycznie zapisuje zdjęcia w formacie JPEG, ale możecie wybrać również format RAW. Pliki RAW są mniej skompresowane i zawierają więcej danych niż JPEG. Jeśli planujecie edytować zdjęcia, warto robić je w formacie RAW. Daje to o wiele większą elastyczność na etapie edycji, pozwalając na takie czynności jak dostosowanie balansu bieli, zakresu dynamicznego czy redukcja szumów. Spróbujcie też użyć dłuższego czasu naświetlania i zobaczcie, jak poruszające się obiekty na zdjęciu zamieniają się z zamrożonych w upiorne smugi kolorów, tworząc niepowtarzalny, straszny efekt. Wybierzcie pełną rozdzielczość dla zdjęć, które chcecie wydrukować. Pixel 9 Pro oferuje możliwość robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości, czyli 50 megapikseli. Pełna rozdzielczość zasadniczo oznacza, że aparat wykorzystuje każdy piksel w sensorze i zapisuje te dane. Jeśli później powiększycie lub przytniecie zdjęcie, szczegóły zostaną o wiele lepiej zachowane i będą znacznie ostrzejsze. A jeśli na zdjęciu jest ktoś, kto nie chciał brać udziału w przebieranej imprezie? Cóż, w zależności od tego, jak poważnie traktujecie Halloween... podpowiadamy, że zawsze jest Magiczna Gumka. Trochę czarów z małą pomocą AI. Polecany artykuł: Google Pixel Watch 3 idealny do fitnessu? Lepsza bateria i większy ekran Pieniądze to nie wszystko Mariusz Zielonka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL. Jakie baśnie towarzyszyły Twojemu dzieciństwu w PRL? Pytanie 1 z 15 Jakiego miasta dotyczy legenda o Bazyliszku, który mieszkał przy ul. Krzywe Koło? Gdańska Warszawy Wrocławia Dalej