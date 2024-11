Już 21 listopada smartfon OPPO Find X8 Pro trafi do Europy

Dwie strefy światła w jednej lampce

WiZ Portrait to lampka oferująca dwie strefy oświetlenia, które można wykorzystać na wiele sposobów. Potrzebujesz skupić się na pracy? Ustaw lampkę poziomo, by skierować wyraźne światło w dół na biurko. Chcesz odpocząć i zrelaksować się przy ulubionej książce? Wystarczy przechylić głowicę pionowo, by uzyskać nastrojowe oświetlenie. A może czeka Cię wideorozmowa? WiZ Portrait zadba o Twój wygląd podczas rozmowy, generując światło pierścieniowe.

Inteligentne funkcje, prosta obsługa

Wbudowany czujnik jasności wykrywa poziom oświetlenia otoczenia i automatycznie dostosowuje światło tak, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich jesiennych wieczorów. Poziom natężenia światła możemy zmienić też samodzielnie. Przytrzymując przycisk „On” zwiększamy intensywność świecenia, przytrzymując przycisk „Off” – zmniejszamy.Konfiguracja lampki jest bardzo prosta. Po wpięciu do gniazdka, przytrzymujemy oba przyciski lampki, by uruchomić połączenie Wi-Fi.

Po podłączeniu z domową siecią możemy cieszyć się wszystkimi jej funkcjami. Przy pomocy aplikacji można sterować oświetleniem z dowolnego miejsca za pomocą smartfona – włączać, wyłączać i planować indywidualne harmonogramy świecenia. Aplikacja umożliwia również wybór natężenia światła od chłodnej do ciepłej bieli oraz zastosowania specjalnych trybów funkcjonalnych, takich jak „Relaks”; „Skupienie”; „Światło nocne” czy „Czas na TV”.WiZ Portrait obsługuje standard Matter, co umożliwia dodanie i sterowanie lampką przez inne platformy inteligentnego domu, jak Alexa, Google Home oraz Apple. Warto jednak zwrócić uwagę, że producent nie dodaje do niej zasilacza. Podobnie, jak w smartfonach – musimy wykorzystać własną kostkę USB.

Podsumowanie

Elegancki design, funkcjonalność i inteligentne funkcje z pewnością przypadną do gustu każdemu, kto ceni sobie komfort i nowoczesne rozwiązania. WiZ Portrait to lampka idealna na prezent dla osoby zapracowanej, mola książkowego, a nawet twórców internetowych, dla których oświetlenie pierścieniowe zapewni idealne warunki do nagrywania filmów i prowadzenia transmisji na żywo.Plusy:

Dwie strefy światła

Regulowana barwa i natężenie światła białego

Automatyczna regulacja jasności

Sterowanie za pomocą aplikacji

Elegancki design

Certyfikat Matter

Minusy:

Brak zasilacza w zestawie