Polski design na topie

Zapomniane skarby PRL: te meble i lampy są warte fortunę!

Regularnie słyszymy o zawrotnych cenach, jakie osiągają pamiątki z PRL-u. Kryształy z meblościanki to tylko wierzchołek góry lodowej! Prawdziwe skarby to unikatowe i designerskie przedmioty, które zachwycają funkcjonalnością i estetyką. Wyniki aukcji "Design. Kultowe projekty XX w." organizowanej przez Desa Unicum właśnie to udowodniły.