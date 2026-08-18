Cyfryzacja edukacji sprawia, że laptop i tablet coraz częściej stają się ważnym elementem wyposażenia ucznia. Według raportu z badań Centrum Nauki Kopernik, wśród młodych osób korzystających z laptopa, aż 70% wykorzystuje go przy odrabianiu lekcji, a co piąty podczas zajęć (21%). W przypadku użytkowników tabletów odsetki te wynoszą odpowiednio 33% i 15%i. Cyfrowa wyprawka szkolna ma jednak swoją cenę - zakup odpowiedniego urządzenia może istotnie zwiększyć rachunek, który rodzice płacą przed pierwszym szkolnym dzwonkiem. Sposobem na ograniczenie kosztu technologicznej części paragonu może być wybór profesjonalnie odnowionego sprzętu.

Sprytna alternatywa dla nowych i używanych sprzętów

Profesjonalnie odnowiona elektronika wypełnia lukę między kosztownymi, nowymi urządzeniami a używanym sprzętem kupowanym z niepewnego źródła, którego historię i rzeczywisty stan techniczny trudno zweryfikować. Urządzenia oferowane przykładowo na refurbed.pl są odnawiane przez starannie wybranych, profesjonalnych partnerów i przechodzą wieloetapowy proces obejmujący nawet 40 kroków. Każdy produkt jest dokładnie sprawdzany, czyszczony i testowany, a wykryte usterki są usuwane. W razie potrzeby niesprawne podzespoły zostają wymienione. Dopiero po końcowej kontroli jakości urządzenie dostaje drugie życie i ponownie trafia do sprzedaży.

Dla rodziców oznacza to możliwość zakupu w pełni sprawnego sprzętu dla swojego dziecka w cenie nawet o 40 proc. niższej niż w przypadku nowego urządzenia, a także brak ryzyka, które niosą prywatne oferty używanej elektroniki. Produkty dostępne na refurbed są dodatkowo objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancją oraz 30-dniowym okresem bezpłatnego zwrotu.

Odnowiona elektronika: laptop, tablet i słuchawki do nauki

Kompletowanie technologicznej wyprawki warto rozpocząć od określenia, do czego uczeń będzie wykorzystywał sprzęt. Innych parametrów wymaga korzystanie z platform edukacyjnych, przygotowywanie prezentacji i praca z dokumentami, a innych obsługa programów graficznych czy bardziej wymagających aplikacji.

Laptop do codziennej nauki – przy wyborze warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pamięć RAM, pojemność dysku SSD, pojemność baterii czy wagę urządzenia. Do korzystania z platform edukacyjnych, udziału w lekcjach online czy pracy z dokumentami zazwyczaj wystarczy 8 GB pamięci RAM. Jeśli laptop ma służyć także do obsługi programów graficznych, montażu materiałów wideo, programowania lub pracy w wielu aplikacjach jednocześnie, lepszym wyborem będzie co najmniej 16 GB. Wśród dostępnych w ofercie refurbed propozycji znajduje się na przykład Lenovo ThinkPad T490 czy HP EliteBook 840 G8. Dla uczniów korzystających z ekosystemu Apple wybór może paść na MacBooka Air z 2020 roku z procesorem M1

Tablet do korzystania z materiałów edukacyjnych i robienia notatek – tablet może ułatwiać czytanie lektur i podręczników cyfrowych, oglądanie materiałów edukacyjnych oraz wykonywanie prostych notatek. Jeżeli urządzenie ma służyć do odręcznego notowania lub pracy graficznej, przed zakupem warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym modelem rysika oraz upewnić się, czy akcesorium znajduje się w zestawie. Do podstawowych zastosowań sprawdzić się może Lenovo Tab M10 Plus, natomiast dobrym wyborem dla uczniów potrzebujących większego ekranu będzie Samsung Galaxy Tab S7 FE, dostępny również w wariancie z rysikiem. Osoby korzystające z ekosystemu Apple mogą rozważyć iPada 9, który współpracuje z Apple Pencil 1. generacji.

Słuchawki do nauki i pracy w skupieniu – uzupełnieniem elektronicznej wyprawki mogą być słuchawki, szczególnie gdy uczeń uczestniczy w lekcjach online, korzysta z materiałów wideo lub uczy się w otoczeniu, w którym trudno o ciszę. Przy wyborze warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wygodę, jakość mikrofonu, czas pracy na baterii oraz możliwość ograniczenia dźwięków otoczenia. Przystępną dla budżetu propozycją będą OnePlus Nord Buds, natomiast osoby korzystające z ekosystemu Galaxy mogą rozważyć Samsung Galaxy Buds3 FE. Użytkownicy urządzeń Apple mogą z kolei wybrać AirPods Pro 2 z aktywną redukcją hałasu. Niezależnie od modelu warto dopasować konstrukcję słuchawek do wieku ucznia i przewidywanego czasu użytkowania.

Końcowe ceny urządzeń z oferty refurbed mogą różnić w zależności od wybranej konfiguracji urządzenia, na którą składają się przykładowo: kategoria stanu wizualnego, pojemność RAM oraz dysku SSD, łączność (z WiFi, Bluetooth, danymi mobilnymi), układ klawiatury czy wariant baterii.

Oszczędność nie tylko na paragonie

Niższa cena nie jest jedyną korzyścią wynikającą z wyboru profesjonalnie odnowionej elektroniki. Z danych refurbed i Fraunhofer Austria wynika, że przykładowo wybór profesjonalnie odnowionego laptopa zamiast nowego oznacza średnio o 85 proc. niższą emisję CO₂, o 86 proc. mniejsze zużycie wody i o 89 proc. mniej elektroodpadów. W przypadku profesjonalnie odnowionego tabletu wartości te wynoszą odpowiednio 82, 92 i 96 procii. Kompletowanie technologicznej wyprawki może być więc okazją nie tylko do ograniczenia wydatków, lecz także do rozmowy z młodymi ludźmi o odpowiedzialnym korzystaniu z dostępnych zasobów.

– W szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, ale podejścia do codziennych wyborów uczą się również w domu. Kompletowanie wyprawki może być praktyczną lekcją zarówno rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, jak i odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Pokazując młodym ludziom, że profesjonalnie odnowiony laptop, tablet czy słuchawki mogą odpowiadać na te same potrzeby co nowy sprzęt, a przy tym kosztować mniej i wiązać się z mniejszym wpływem na środowisko, uczymy ich podejmowania bardziej świadomych decyzji – mówi Kilian Kaminski, współzałożyciel refurbed.

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