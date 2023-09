Trzy czwarte Polaków regularnie korzysta z gier wideo. Najczęściej na smartfonie

Uwielbiamy grać w gry wideo

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG Polska pokazują, że gry wideo są popularną formą spędzania wolnego czasu przez Polaków – 73% z nas oddaje się temu rodzajowi rozrywki. Gracze znajdują się w każdej grupie wiekowej – zarówno wśród młodych dorosłych do 24 roku życia, jak i osób po 50 roku życia. Oznacza to, że gry wideo stanowią uniwersalną formę rozrywki, a świat gier ma w naszym kraju sporą społeczność. Gramy bez względu na poziom wykształcenia, pułap wynagrodzenia czy miejsce zamieszkania – we wszystkich przypadkach co najmniej 7 na 10 ankietowanych przynajmniej od czasu do czasu stawia na tę formę rozrywki. Nie stanowi zaskoczenia, że gry szczególnie popularne są wśród młodych odbiorców – w grupie osób do 24 roku życia graczami jest aż 93 % badanych.

Gramy najczęściej na smartfonach

44 proc. Polaków najchętniej oddaje się graniu na smartfonach. W drugiej kolejności sięgamy po laptopy (31%), a także mniej mobilne sprzęty wymagające bliskości gniazdka – konsole i komputery stacjonarne (odpowiednio 23% i 22%). Na kolejnym miejscu znajdują się tablety (13%). Wyniki wskazują na dużą potrzebę mobilności wśród graczy, którzy nie chcą grać wyłącznie w domu czy przywiązani do biurka.

Dlaczego granie mobilne jest tak popularne?

Polacy uwielbiają mobilność i wygodę. W tej kategorii smartfony deklasują konkurencję, ponieważ można na nich grać wszędzie, czy w komunikacji miejskiej, kolejce do lekarza czy podczas wakacji. Ważna jest też łatwość i prostota korzystania z gier mobilnych. Najczęściej wystarczą dosłownie dwa kliknięcia do zainstalowania wybranego tytułu gry – jedno, by uruchomić sklep taki, jak Huawei AppGallery, a drugie, by zainstalować grę. Co ciekawe, mimo że możliwość grania wszędzie sprawia, że smartfony są w Polsce najpopularniejszą platformą dla tej rozrywki, to najczęściej jednak gramy na urządzeniach mobilnych w domowym zaciszu. Zdecydowanie najchętniej sięgamy po grę wieczorem, przed snem – odpowiedziało tak aż 40% ankietowanych. Niewiele rzadziej badani wskazują na czas tuż po powrocie do domu (33%), a niektórzy deklarują, że grają w każdej wolnej chwili (29%).

Największą popularnością w Polsce wśród graczy mobilnych cieszą się gry logiczne (49%), karciane (36%), zręcznościowe (34%) i strategiczne (31%). Polki stawiają przede wszystkim na gry logiczne i karciane (odpowiednio 58% i 42%), natomiast mężczyźni najchętniej wybierają tytuły sportowe i logiczne (po 36%) oraz strategiczne (33%). Wszystko wskazuje na to, że z mody wyszły tytuły wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (AR) – na tego typu pozycje decyduje się zaledwie 6% graczy mobilnych.

Polacy stawiają na bezpieczne źródła gier

Wybierając gry, większość użytkowników stawia na bezpieczne źródła ich pozyskania i łatwość instalacji. Ponad dwie trzecie graczy mobilnych wybiera swoje tytuły bezpośrednio z licencjonowanych sklepów z aplikacjami, takich jak Huawei AppGallery. Co ciekawe, 14% gra w produkcje zainstalowane wcześniej na urządzeniu przez dostawcę smartfona lub operatora sieci.

Wiele z najpopularniejszych tytułów można pobrać bezpiecznie ze sklepu AppGallery – stale rozwijanej platformy Huawei z aplikacjami i grami. W ostatnich miesiącach platforma nawiązała współpracę z kolejnymi wydawcami najpopularniejszych gier, aby zapewnić graczom dodatkowe zniżki, gratisowe przedmioty czy zwrot w postaci punktów Huawei do wykorzystania podczas późniejszych zakupów. Niespodzianki czekają na graczy m.in. w rozchwytywanych tytułach, takich, jak Viking Rising, Land of Empires, Doomsday, Life Makeover, World of Tanks Blitz czy The Walking Dead Survivors. AppGallery na tle innych platform wyróżnia się licznymi korzystnymi dla graczy partnerstwami, na których korzystają rzesze fanów, jakie zgromadziła każda z tych gier.

Jak długo gramy? Najczęściej do godziny

Gry, które możemy uruchomić kilkoma kliknięciami i dostępne są na wyciągnięcie ręki – bo wystarczy sięgnąć po nie do kieszeni czy torebki – są atrakcyjne i powszechnie używane przez Polaków, nawet kilka razy dziennie. 75% grających na smartfonach stawia na krótkie, maksymalnie godzinne sesje grania. Co trzeci badany gra na smartfonie kilka razy dziennie, a co piąty – raz dziennie lub 2-3 razy w tygodniu. W przypadku grania na tablecie gracze wybierają rozgrywki na nim rzadziej i największy odsetek – 37% – gra na nim 2‑3 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o czas, to robią to nieco krócej niż w przypadku smartfonów – 66% badanych gra na tablecie nie dłużej niż przez godzinę.

