Uber na łodzi? To możliwe! Gdzie możesz zamówić łódkę w aplikacji Uber?

Tego lata Uber spodziewa się aż 250-procentowego wzrostu liczby osób podróżujących z USA do Europy, w tym do Grecji, Hiszpanii, Włoch, Francji i Chorwacji. Z danych firmy dotyczących mobilności oraz popularności tras wynika, że Amerykanie mają tendencję do odwiedzania Włoch i Francji podczas jednej podróży, zwiedzania Portugalii przed udaniem się do Hiszpanii oraz wizyty w Wielkiej Brytanii w drodze do Grecji lub Chorwacji.

Bajeczny rejs z Uber

Jak co roku Grecja przygotowuje się na przyjęcie milionów turystów. Z tego powodu na Mykonos firma zdecydowała się uruchomić usługę Uber Boat, która umożliwia zwiedzającym jedyną w swoim rodzaju możliwość zamówienia luksusowej łodzi dzięki aplikacji Uber. Wczasowicze mogą poznać wyspę drogą morską, przemieszczając się łodziami motorowymi mieszczącymi do ośmiu osób pomiędzy kilkoma punktami widokowymi Mykonos.

Kompleksowe doświadczanie podróży

Produkty takie jak Uber Flights w Wielkiej Brytanii czy niedawno uruchomiony Uber Boat są odzwierciedleniem idei "Go Anywhere", w ramach której następuje integracja pociągów, hoteli i innych elementów podróży dostępnych do rezerwacji bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji.

Do końca sezonu letniego, użytkownicy mogą korzystać z opcji Uber Reserve, aby rezerwować przejazdy z wyprzedzeniem od 30 minut do nawet 90 dni z góry ustaloną ceną. Korzystanie z usługi Reserve na lotniskach to świetny wybór dla podróżnych poszukujących bezstresowego rozpoczęcia urlopu, ponieważ technologia śledzenia lotów zapewnia, że samochód będzie dostępny po wylądowaniu, nawet w przypadku opóźnienia lotu.

W tym roku Uber uruchamia także usługi Taxi m.in w Atenach, na Santorini i Mykonos. Z kolei usługa Uber Comfort, realizowana przez bardziej przestronne samochody oferujące więcej miejsca na nogi zostanie uruchomiona na Korfu, Mykonos, Santorini i Rodos.

Zwiedź Europę z Uber

Oprócz Grecji Uber zadbał o dostępność swoich usług na całym Starym Kontynencie. Firma uruchamia również usługi w dwóch najpopularniejszych miejscowościach turystycznych w Hiszpanii. Od teraz mieszkańcy i podróżni będą mogli zamawiać usługi Uber Comfort, Reserve i Uber Van na Majorce oraz Uber Black na Teneryfie. Uber zintegruje również usługi taksówkarskie ze swoją aplikacją w obu tych lokalizacjach. We Francji Uber uruchamia sezonowe letnie miasta wzdłuż francuskiego wybrzeża Atlantyku, od baskijskich miast Biarritz i Saint-Jean-de-Luz po La Baule i Le Touquet na południe od Bretanii. Wprowadzony zostaje także produkt premium, tj. Uber Berline w Bordeaux, dzięki czemu zwiedzanie winnic w dobrym stylu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Uber powróci również na Lazurowe Wybrzeże, aby uczynić podróże tak wygodnymi i bezproblemowymi, jak to tylko możliwe, dzięki usługom Reserve i Comfort.

W Portugalii Uber działa na całym wybrzeżu Algarve, oferując szeroką gamę produktów, w tym UberX, Green, XL, Assist, Pet, Comfort i Package. Uber wraca do najnowszych włoskich hotspotów, Sycylii i Sardynii, a także będzie dostępny na Malcie. Na chorwackim wybrzeżu usługi Ubera są dostępne w Dubrowniku, Splicie, Zadarze, Rijece i na wyspie Pag.

- Spodziewamy się, że tego lata ruch turystyczny w całej Europie osiągnie rekordowy poziom. Dlatego właśnie uruchamiamy usługi Uber w dziesiątkach europejskich miejsc wakacyjnych - od Uber Reserve, umożliwiając podróżnym rezerwację z 90-dniowym wyprzedzeniem, po Uber Boat, czyli niespotykane wcześniej doświadczenie Mykonos. Dzięki tej ekspansji jesteśmy w stanie być się z naszymi użytkownikami tam, gdzie odpoczywają i sprawić, że podróżowanie będzie bardziej płynne i bezstresowe - powiedziała Anabel Diaz, Vice President, Head of EMEA Mobility w Uber.

