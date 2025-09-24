Vasco Translator Q1 wprowadza innowacyjne funkcje klonowania głosu i tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym, co ma zrewolucjonizować komunikację.

Urządzenie oferuje tłumaczenie w 86 językach, bezpłatny i dożywotni internet w 200 krajach oraz 10 silników AI, a także będzie ewoluować dzięki aktualizacjom.

Nowym ambasadorem marki został Cezary Pazura, co podkreśla globalną strategię firmy i jej dążenie do ułatwiania relacji międzyludzkich poprzez technologię.

Polska firma Vasco Electronics, z 43-procentowym wzrostem sprzedaży i obecnością na blisko 30 rynkach, zdobywa międzynarodowe nagrody za swoje produkty, w tym Red Dot i wpis na listę Best of CES 2024.

Vasco Translator Q1: klonowanie głosu i tłumaczenie rozmów telefonicznych

Tegoroczna propozycja od Vasco Electronics, zaprezentowana 24 września w Warszawie, wprowadza na rynek dwa rozwiązania, które mają potencjał, by na nowo zdefiniować standardy w branży tłumaczy elektronicznych. Główną atrakcją premierowego urządzenia Vasco Translator Q1 są dwie unikatowe funkcje: klonowanie głosu użytkownika oraz Call Translator, czyli tłumaczenie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. Pierwsza z nich, dzięki stworzeniu cyfrowej kopii głosu, pozwala na prowadzenie rozmowy w obcym języku, która brzmi naturalnie i autentycznie. Druga, Call Translator, przełamuje barierę językową podczas połączeń telefonicznych, tłumacząc je na bieżąco.

Znaczenie tych innowacji podkreśla Kamil Cupiał, Head of Product w Vasco Electronics. „Q1 to nowy rozdział w portfolio Vasco Electronics. Funkcje takie jak klonowanie głosu czy wykorzystywanie urządzenia podczas połączeń telefonicznych przekraczają kolejne bariery komunikacyjne w dynamicznie globalizującym się świecie" – komentuje.

Poza przełomowymi nowościami, urządzenie oferuje wsparcie dla 86 języków w tłumaczeniu mowy. Wyposażono je we wbudowaną kartę SIM zapewniającą bezpłatny, dożywotni i nielimitowany internet do tłumaczeń w niemal 200 krajach, co eliminuje problem dodatkowych kosztów w podróży. Za wysoką jakość przekładów odpowiada 10 niezależnych silników tłumaczeniowych AI. Producent zapewnia też o przyszłościowym charakterze urządzenia.

„Co bardzo ważne, Vasco Translator Q1 będzie ewoluować technologicznie dzięki aktualizacjom przez Internet. Jeśli w przyszłości pojawi się nowa funkcja, którą obsłuży jego hardware, trafi ona także do Q1. Użytkownik może mieć pewność, że będzie otrzymywać nowe funkcje, nad którymi już teraz pracujemy” – zapowiada Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics.

Cezary Pazura nowym ambasadorem Vasco Electronics

Ważnym punktem warszawskiej premiery było ogłoszenie, że nowym ambasadorem marki Vasco Electronics został ceniony aktor Cezary Pazura. Prezes firmy, Maciej Góralski, przedstawiając nowego promotora marki, podkreślił, że to naturalny krok w rozwoju globalnej strategii komunikacyjnej firmy. Aktor, znany z licznych ról filmowych i serialowych, będzie wspierał portfolio polskiego producenta, pokazując, jak technologia może ułatwiać nawiązywanie relacji międzyludzkich.

Sam Cezary Pazura tak skomentował nową rolę: “Tłumaczenia są trochę jak aktorstwo. Trzeba tu oddać sens i emocje, przekazać właściwy kontekst. I Vasco to wszystko zapewnia - mówi językiem rozmówcy, a mi pozwala lepiej zrozumieć drugą osobę. To fantastyczne rozwiązanie, które stało się dla mnie niezbędne w czasie podróży czy rozmowy z obcokrajowcami.”

Współpracę z aktorem podsumował również CEO firmy. „Współpraca z tak charyzmatyczną i doświadczoną osobą to dla nas ogromne wyróżnienie – ale też naturalny krok w rozwoju naszej marki. Wspólnie ruszamy w świat, dosłownie i w przenośni, z kampanią, która pokaże, jak technologia może pomagać w nawiązywaniu autentycznych więzi" – powiedział Maciej Góralski.

Polska firma technologiczna podbija światowe rynki

Zaangażowanie znanej postaci do promocji to element szerszej strategii, która przynosi wymierne efekty. Krakowska firma Vasco Electronics, działająca na rynku od niemal dwóch dekad, to przykład globalnego sukcesu opartego w 100% na polskim kapitale i bez wsparcia zewnętrznych inwestorów. Pierwsze półrocze 2025 roku spółka zamknęła z imponującym, 43-procentowym wzrostem sprzedaży, dostarczając swoje urządzenia do ponad 57 tysięcy nowych użytkowników. Firma dynamicznie rozwija swoją obecność na świecie, jest obecna już na blisko 30 rynkach i otworzyła nowe biura m.in. w Meksyku i na Litwie. Co więcej, produkty Vasco można kupić w prestiżowych lokalizacjach, takich jak nowy sklep sieci Smart Tech na nowojorskim Times Square.

"To wynik ciężkiej pracy całego zespołu i rosnącego globalnego zapotrzebowania na urządzenia ułatwiające komunikację w świecie, w którym coraz częściej spotykamy się z wieloma językami" – komentuje Maciej Góralski.

Jakość rozwiązań polskiej firmy regularnie potwierdzają międzynarodowe gremia. Flagowe słuchawki tłumaczące Vasco Translator E1 otrzymały w ostatnich miesiącach szereg prestiżowych nagród, w tym Red Dot: Best of the Best, MUSE Design Awards oraz NY Product Design Award. Zostały także wpisane na listę Best of CES 2024 przez „New York Times”. We wrześniu 2025 r. ten sam produkt zdobył dodatkowo tytuł „Produkt Roku” („Produkt des Jahres”) przyznawany przez Niemiecki Instytut Jakości Usług (DISQ). Sukcesy te pokazują, że polska myśl technologiczna może z powodzeniem konkurować na najbardziej wymagających rynkach.

