HUAWEI WATCH GT3 PRO 46mm SPORT z czarnym fluoroelastomerowym paskiem będzie można kupić za 1149 zł, czyli 150 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni, wynosząca 1299 zł;

HUAWEI WATCH GT3 PRO 46mm CLASSIC z szarym skórzanym paskiem kosztuje teraz 1149 zł, czyli 150 zł mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni, wynosząca 1299 zł;

HUAWEI WATCH FIT SE w różnych kolorach będzie dostępny za 299 zł, czyli tyle samo ile wynosi najniższa cena z ostatnich 30 dni;

W ramach weekendowej promocji ceny męskich smartwatchy z serii HUAWEI GT 3 Pro 46 mm są najniższe w historii! Podobnie jak w zeszły weekend, będzie można także okazyjnie nabyć zegarki HUAWEI WATCH D za 1499 zł, HUAWEI WATCH GT3 PRO 43mm ELITE za 1799 zł, HUAWEI WATCH Buds za 1799 zł i słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 za 599 zł – promocyjne ceny tych 4 produktów są równocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni.

Promocja obowiązuje w okresie od godz. 16.00 w piątek 1 marca, do godz. 23:59 w niedzielę 3 marca 2024 r. Szczegóły promocji dostępne są na stronie huawei.pl. Huawei.pl to stale rozwijający się sklep internetowy oferujący swoim klientom wyjątkowe korzyści, takie jak: darmowa dostawa od 200 zł, do 20 rat RRSO 0%, 50 zł rabatu na wybrane produkty dla nowych subskrybentów (przy zakupach powyżej 500 zł), punkty lojalnościowe, konkursy i ekskluzywne promocje.

