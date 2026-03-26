Wielkanocna promocja Huawei w sklepie huawei.pl oferuje obniżki cen na smartwatche, tablety i routery, trwająca od 24 marca do 5 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Smartwatche HUAWEI WATCH 5 są przecenione nawet o 200 zł, a do wybranych modeli dodawane są słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i w prezencie.

Tablet HUAWEI MatePad 11.5" S 2025 dostępny jest za 1199 zł, a routery Wi-Fi Mesh X3 Pro i X3 Pro Suite można kupić taniej nawet o 200 zł.

Dodatkowe korzyści to zniżki na akcesoria (np. waga, opaska sportowa), 40% zniżki na przedłużoną gwarancję, rabat studencki i możliwość płatności ratalnych.

Wielkanocna promocja Huawei. Co, gdzie i do kiedy można kupić taniej?

Jeśli planujesz zakup nowego zegarka, tabletu albo chcesz poprawić zasięg domowej sieci Wi-Fi, najbliższe dni mogą być do tego dobrą okazją. W oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl wystartowała specjalna akcja zniżkowa z okazji nadchodzących świąt. W ofercie znalazły się popularne urządzenia marki, a rabaty w niektórych przypadkach sięgają nawet 200 złotych. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to oferta limitowana czasowo. Wielkanocna promocja Huawei w oficjalnym sklepie internetowym marki potrwa od 24 marca do 5 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Po drugie, oprócz niższych cen na wybrane produkty, firma przygotowała też dodatkowe bonusy, takie jak zniżki na akcesoria czy możliwość dokupienia przedłużonej gwarancji o 40% taniej.

Jakie smartwatche Huawei kupisz taniej na Wielkanoc?

Największą część świątecznej oferty stanowią smartwatche. Przeceniono popularny model HUAWEI WATCH 5, który łączy elegancki wygląd z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i łącznością eSim. Obniżki objęły zarówno wersje z mniejszą, jak i większą kopertą, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W ramach promocji na huawei.pl ceny popularnych smartwatchy HUAWEI WATCH 5 spadły nawet o 200 zł.

Lista modeli objętych promocją wygląda następująco:

HUAWEI WATCH 5 Elite (42 mm) – cena promocyjna: 1999 zł (obniżka z 2199 zł),

HUAWEI WATCH 5 Elegant (42 mm) – cena promocyjna: 1699 zł (obniżka z 1799 zł),

HUAWEI WATCH 5 Classic i Green (42 mm) – cena promocyjna: 1299 zł (obniżka z 1499 zł i 1399 zł),

HUAWEI WATCH 5 Classic (46 mm) – cena promocyjna: 1699 zł (obniżka z 1799 zł).

Warto zaznaczyć, że do wybranych produktów sklep dodaje w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i.

Co jeszcze obejmuje promocja na huawei.pl?

Obniżki cen na zegarki to nie wszystko. W świątecznej ofercie znalazł się także tablet z matowym ekranem, który ogranicza odbijanie się światła, co poprawia komfort pracy i rozrywki. Promocja na huawei.pl to także okazja, by kupić taniej tablet HUAWEI MatePad 11.5" S 2025 za 1199 zł oraz wydajne routery w cenach od 599 zł. Poprzednia najniższa cena tabletu w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 1299 zł.

Osoby, które zmagają się ze słabym zasięgiem internetu w domu, mogą z kolei zwrócić uwagę na przecenione routery typu mesh. Pozwalają one stworzyć stabilną i szybką sieć Wi-Fi na dużej powierzchni. W promocji dostępne są:

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro za 599 zł (taniej o 100 zł),

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite za 799 zł (taniej o 200 zł).

Przy zakupie routerów można dodatkowo dobrać akcesoria w niższych cenach, na przykład inteligentną wagę HUAWEI Scale 3 za 119 zł czy opaskę sportową HUAWEI Band 10 za 129 zł. Sklep oferuje również standardowe udogodnienia, takie jak rabat dla studentów, bonus za zapis do newslettera oraz możliwość rozłożenia płatności na raty.

