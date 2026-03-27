Wiosenna promocja Huawei obejmuje wybrane smartwatche i słuchawki, oferując zniżki idealne do zakupu sprzętu na wiosnę lub prezent.

Kluczowe produkty to smartwatche HUAWEI WATCH FIT 3 (od 349 zł) i HUAWEI WATCH FIT 4 Pro (599 zł) oraz słuchawki FreeClip (499 zł) i FreeBuds (od 269 zł).

Promocja trwa do 26 kwietnia 2026 roku lub wyczerpania zapasów i jest dostępna u głównych sprzedawców elektroniki oraz na huawei.pl.

Artykuł szczegółowo porównuje modele, pomagając wybrać idealny smartwatch do treningu lub słuchawki na każdą okazję.

Wiosenne okazje od Huawei. Co dokładnie obejmuje promocja i gdzie można z niej skorzystać?

Wiosna to dla wielu osób czas powrotu do aktywności fizycznej i szukania motywacji do treningów. Huawei postanowił to wykorzystać, startując z ofertą specjalną na swoje urządzenia. Promocja obejmuje wybrane modele smartwatchy i słuchawek, które mogą przydać się zarówno podczas biegania, jak i na co dzień. To także okazja, by sprawić komuś prezent na zbliżającą się Wielkanoc.

Wiosenna promocja Huawei potrwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, więc z decyzją o zakupie nie warto zwlekać. Z obniżonych cen można skorzystać w największych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są również w oficjalnej strefie marki na Allegro oraz bezpośrednio na stronie internetowej huawei.pl.

Jaki smartwatch Huawei wybrać do treningu? Porównanie modeli w promocyjnych cenach

Jeśli szukasz zegarka, który pomoże ci zadbać o kondycję, w ofercie znalazły się dwa ciekawe modele. Pierwszy z nich to HUAWEI WATCH FIT 3, który jest dobrym wyborem na start. Zegarek monitoruje aktywność, analizuje sen i oferuje wiele trybów sportowych. W ramach promocji HUAWEI WATCH FIT 3 cena jest wyjątkowo atrakcyjna i zależy od wybranej wersji kolorystycznej.

Modele w kolorze szarym, księżycowej bieli, czarnym i różowym kosztują 349 zł.

Wersja z perłową bielą i skórzanym paskiem to koszt 449 zł.

Złoty wariant z bransoletą milanese wyceniono na 499 zł.

Dostępny jest też zielony model za 349 zł, ale można go kupić wyłącznie na huawei.pl. Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano model HUAWEI WATCH FIT 4 Pro w cenie 599 zł. Wyróżnia się on ulepszonym systemem czujników TruSense do precyzyjniejszego monitorowania tętna, zaawansowaną analizą treningów oraz większą wytrzymałością. Jego koperta została wykonana z tytanu, a ekran chroni szafirowe szkło. Zegarek dostępny jest w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i czarnym.

Słuchawki na każdą kieszeń. Od sportowych FreeClip po dokanałowe FreeBuds

W promocji znalazło się też coś dla miłośników słuchania muzyki i podcastów. W ofercie specjalnej dostępne są zarówno sportowe, jak i dokanałowe smartwatche i słuchawki Huawei. Ciekawą propozycją są HUAWEI FreeClip za 499 zł. To słuchawki o nietypowej, otwartej konstrukcji, która sprawia, że dobrze trzymają się ucha nawet podczas intensywnego ruchu, a jednocześnie pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia. Działają z systemami iOS i Android, a dostępne są w kolorze czarnym, fioletowym, beżowym oraz złotym (ten ostatni tylko na stronie producenta).

Alternatywą dla biegaczy mogą być nauszne HUAWEI FreeArc za 299 zł (szare, czarne lub zielone). Jeśli natomiast preferujesz klasyczne słuchawki dokanałowe z aktywną redukcją szumów (ANC), warto zwrócić uwagę na modele HUAWEI FreeBuds 6i za 269 zł oraz HUAWEI FreeBuds 7i za 299 zł. Oba oferują dobrej jakości bas i długi czas pracy na jednym ładowaniu.

