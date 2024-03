Dla pracujących zdalnie i kreatywnie

Tylko na huawei.pl kupimy najnowszy HUAWEI MateBook D 16 2024 (Intel® Core™ i5 / 16 GB / 1 TB), mobilny laptop z dużym ekranem i wydajnym procesorem, w promocyjnej cenie 3399 zł, czyli aż 700 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (4099 zł). W prezencie otrzymamy przedłużoną o rok gwarancję i możliwość dodania do koszyka myszy Bluetooth HUAWEI CD23 za 49 zł oraz plecaka HUAWEI CD66 za 150 zł. Poszukujący wydajnego, ale ultralekkiego laptopa, zamkniętego w eleganckiej i trwałej obudowie, mogą kupić HUAWEI MateBook X Pro 2022 (Intel® Core™ i7 / 16 GB / 512 GB) najtaniej w historii – za jedyne 5799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5999 zł). Do sprzętu możemy dobrać za mysz Bluetooth HUAWEI CD23 49 zł i plecak HUAWEI CD66 za 150 zł.

Na osoby lubiące tworzyć czeka artystycznie uzdolniony tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2” (12 GB / 256 GB) za 4199 zł, do którego w prezencie otrzymamy rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji), klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard i etui oraz ochronę ekranu na rok (łączna wartość gratisów to ponad 1700 zł).

Dla fanów muzyki i zdjęć

HUAWEI FreeClip to idealny pomysł na prezent dla osoby, która potrzebuje bardzo wygodnych i niewypadających z uszu słuchawek. Teraz można je nabyć za 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) wraz ze wsparciem na wypadek zgubienia lub zniszczenia. Usługa ta uprawnia do zakupu nowej słuchawki o 50% taniej. Ponadto przy zakupie dwóch par słuchawek zaoszczędzimy dodatkowe 80 zł (1518 zł za zestaw). Do słuchawek możemy dokupić opaskę sportową HUAWEI Band 8 za jedyne 199 zł, co stworzy idealny zestaw dla osób kochających aktywność, sport i muzykę.

Akcja promocyjna na huawei.pl to wspaniała okazja, by upolować HUAWEI P60 Pro, czyli króla mobilnej fotografii 2023 roku, którego cena utrzymuje się na poziomie 4349 zł. Możemy do niego dobrać słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 w cenie obniżonej na 139 zł.

Dla niego i dla niej

Taniej możemy nabyć stylowy i bardzo popularny smartwatch HUAWEI WATCH GT 4. Na Wielkanoc obniżono ceny: damskiej wersji Elegant (tarcza 41 mm) na 1299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł) oraz męskiej Active (tarcza 46 mm) na 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł). W wariancie Color Edition gratis otrzymamy do nich pasek HUAWEI Easy Fit 2 w kolorze różowym lub zielonym (w zalezności od wersji).

O 500 zł taniej możemy kupić także ekskluzywny HUAWEI WATCH Ultimate Expedition w wersji czarnej. To wyjątkowo odporny i funkcjonalny smartwatch stworzony z myślą o amatorach podróżniczych ekspedycji i nurkowania. Cena promocyjna to 2799 zł (zamiast 3299 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni). W prezencie dostaniemy do niego pasek HUAWEI Easy Fit 2 w kolorze granatowym, a dobrać możemy słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł. Dodatkowy pasek otrzymamy również przy zakupie HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition za 2199 zł (najniższa cena z 30 dni).

Dla aktywnych

Z myślą o osobach aktywnych, poszukujących bardziej budżetowych urządzeń, przygotowano promocje na smartwatche HUAWEI Watch Fit 2 Classic, dostępny za 599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) oraz HUAWEI WATCH FIT SE (wersje kolorystyczne czarna, różowa i morska), które można nabyć za 299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni). Natomiast jako prezent dla dziecka idealnie sprawdzi się inteligentna opaska HUAWEI Band 8, dostępna w wersjach czarnej, różowej i zielonej, której cenę obniżono na 199 zł (RCD 249 zł). Wraz z każdym z powyższych urządzeń do koszyka możemy dorzucić słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 139 zł.

Promocja obowiązuje od 18 marca do 1 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Wszystkie podane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są na stronie internetowej.

