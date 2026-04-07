Huawei obniża ceny smartfonów i innych urządzeń nawet o 2000 zł, oferując m.in. składane telefony Mate X7 (7999 zł) i Mate X6 (5499 zł)

Promocja obejmuje także smartfony fotograficzne, takie jak nova 14 Pro (2499 zł) i Pura 80 Ultra (5999 zł), oraz zestawy słuchawek i smartwatche z gratisami

Klienci mogą liczyć na dodatkowe korzyści: 40% zniżki na rozszerzoną gwarancję, darmową dostawę od 200 zł, raty 0% i rabat 50 zł za newsletter

Wiosenna wyprzedaż trwa w oficjalnym sklepie huawei.pl do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Wiosenna wyprzedaż smartfonów Huawei. Które modele kupisz taniej?

Wiosna to dobry moment na wymianę sprzętu, a Huawei właśnie wystartował z ofertą, która może w tym pomóc. W oficjalnym sklepie internetowym Huawei pojawiły się spore obniżki cen na popularne modele smartfonów. Największą uwagę przyciągają składane urządzenia. W ramach promocji Huawei, model HUAWEI Mate X7 został przeceniony aż o 1000 zł i kosztuje teraz 7999 zł. Jego poprzednik, czyli HUAWEI Mate X6, jest dostępny w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie – można go kupić za 5499 zł, co oznacza oszczędność rzędu 2000 zł w stosunku do najniższej ceny z ostatniego miesiąca.

To jednak nie koniec okazji. Tegoroczna wyprzedaż smartfonów Huawei objęła także modele stworzone z myślą o miłośnikach fotografii mobilnej. Jeśli szukasz telefonu z dobrym aparatem, warto zwrócić uwagę na:

HUAWEI nova 14 Pro – jego cena spadła do 2499 zł (o 500 zł taniej).

HUAWEI Pura 80 Ultra – dostępny za 5999 zł (taniej o 400 zł).

HUAWEI Pura 80 Pro – w promocji kosztuje 3799 zł (taniej o 700 zł).

Promocja trwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, więc z decyzją o zakupie nie warto zwlekać.

Nie tylko smartfony. Jakie zegarki i słuchawki są w promocji Huawei?

Wiosenna oferta to nie tylko telefony. Huawei przygotował też coś dla osób szukających akcesoriów, takich jak smartwatche czy słuchawki. Ciekawą propozycją jest limitowany zestaw HUAWEI FreeClip 2 Limited Edition. W cenie 1398 zł otrzymujemy dwie pary słuchawek o charakterystycznej, otwartej konstrukcji, a do tego prezenty: biżuterię marki Les Néréides i eleganckie opakowanie. To zestaw dostępny wyłącznie na stronie huawei.pl.

Producent nie zapomniał również o użytkownikach smartwatchy. Przy zakupie damskiego zegarka HUAWEI WATCH GT 6 (w wersji 41 mm) w wariantach Elegant Color Edition, Active lub Brown, w prezencie można dostać dodatkowy pasek. Z kolei panowie, którzy zdecydują się na flagowy model HUAWEI WATCH Ultimate (w wersji Green za 2599 zł lub Expedition za 1999 zł), otrzymają gratis słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i, których aktualna wartość to 279 zł.

Co jeszcze zyskasz w promocji Huawei? Darmowa dostawa i raty 0%

Obniżone ceny i prezenty to główne, ale nie jedyne korzyści wiosennej akcji. Huawei dorzuca kilka dodatkowych bonusów dla klientów swojego oficjalnego sklepu. Podczas trwania promocji Huawei można skorzystać z 40% zniżki na rozszerzenie gwarancji producenta o dodatkowy rok. To dobra opcja dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swój nowy sprzęt na dłużej.

Oprócz tego firma oferuje:

darmową dostawę dla wszystkich zamówień o wartości powyżej 200 zł,

możliwość rozłożenia płatności na raty 0%,

dodatkowy rabat w wysokości 50 zł za zapisanie się do newslettera.

Warto pamiętać, że wszystkie podane ceny to rekomendowane ceny promocyjne, a oferta może ulec zmianie. Akcja jest ograniczona czasowo i ilościowo.

