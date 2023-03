Wsparcie dla kobiet – uchodźczyń z Ukrainy w znalezieniu nowych możliwości w sektorze IT

Nowość na TikToku. Rusza nowy projekt Clover. Co to oznacza dla użytkowników?

Z powodu inwazji rosyjskiej straciłam pracę w Kijowie. Jednak chcę pokazać moim dzieciom, że nie można się poddawać, nawet gdy jest bardzo ciężko. Na naukę nigdy nie jest za późno, a czas na zajęcia można znaleźć nawet po pracy – życie Oksany Korotich zostało wywrócone do góry nogami, gdy wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Nie chciała się jednak poddać i obecnie odkrywa nowe możliwości własnego rozwoju w programie wspieranym przez GFT.

Program prowadzony przez Fundację im. Julii Woykowskiej w partnerstwie m.in. z GFT ma na celu pomoc kobietom w zdobyciu umiejętności przydatnych w pracy w sektorze IT. Ze względu na dużą liczbę kobiet, które musiały uciekać do Polski z powodu inwazji rosyjskiej, skupia się on na razie na uczestniczkach z Ukrainy. Umiejętności związane z programowaniem czy administrowaniem danymi mogą być dla nich początkiem lepszej i bezpiecznej przyszłości. Druga edycja programu ruszyła w grudniu i bierze w niej udział 8 kobiet.

Kurs programowania – szansa na lepszą i bezpieczną przyszłość

Kurs programowania stron komputerowych to samodzielna praca kursantek na platformie zawierającej 17 modułów szkoleniowych. Na minimum godzinę w tygodniu, uczestniczki spotykają się online z mentorem i omawiają problemy, które zaistniały podczas wykonywania zadań. Spotkania są organizowane w modelu mentor-kursantka, są więc elastyczne i zależą od dostępności obu osób. W procesie rekrutacji do kursu wysyłana jest ankieta z testem, który ma sprawdzać podstawowe umiejętności kandydatek.

Vasylyna Kuzieva – inna z kursantek – mówi: Wraz z wielką miłością do matematyki, zrozumiałam, że ten kurs to moja największa szansa w nowym, niespodziewanie odmienionym życiu. Teraz jestem jak prawdziwa studentka, mieszkam z jedną z moich córek w małym mieszkaniu o powierzchni 17 metrów kwadratowych, w dzień pracuję w hotelowym serwisie sprzątającym, a późnymi wieczorami się uczę. I to jest naprawdę ekscytujące, kiedy na twojej stronie najpierw pojawia się tekst, potem zdjęcia, które można skalować, różne fonty i logotypy dodające coraz więcej życia do twojego pierwszego dzieła. A w momencie, gdy córka mówi „Mamo, o – to jest coś!”, jesteś jeszcze bardziej szczęśliwa. Muszę przyznać, że programowanie uzależnia. Trudno oderwać się od klawiszy, myszki i ekranu, dopóki napisany przez ciebie kod nie zostanie „powołany” do życia. Jestem więc ogromnie wdzięczna wolontariuszom, którzy zorganizowali te kursy, podobnie, jak i wszystkim ludziom, którzy zareagowali na naszą trudną sytuację.

Aktywizacja i wspieranie kobiecych talentów

Jednym z głównych celów Fundacji im. Julii Woykowskiej jest zwiększenie obecności kobiet w życiu publicznym. Organizacja od lat zajmuje się aktywizowaniem i wspieraniem talentów kobiet, a uruchomiony w ubiegłym roku kurs programowania dla migrantek jest jedną z takich inicjatyw.

Słowa Taisii Strelnikovej wpisują się w tę ideę: Chcę wyrazić swoją wdzięczność Fundacji im. Julii Woykowskiej i partnerom za wsparcie i możliwość studiowania, zdobycia nowej profesji oraz nowego życia. Zawód inżyniera QA interesował mnie jeszcze na Ukrainie. Mam nadzieję, że ten wymagający kurs będzie fundamentem i podstawą mojego dalszego rozwoju.

Projekt został wsparty przez wiele firm:

GFT, Kodilla i Franklin Templeton zaangażowały się w program, pomagając w tłumaczeniach, poszukiwaniu mentorek i mentorów dla kursantek, czy oferując miejsca na swoich kursach

zaangażowały się w program, pomagając w tłumaczeniach, poszukiwaniu mentorek i mentorów dla kursantek, czy oferując miejsca na swoich kursach Projekt uzyskał wsparcie organizacji Ashoka Polska i znalazł się w dziesiątce finalistów programu „Hello Entrepreneurship”

i znalazł się w dziesiątce finalistów programu „Hello Entrepreneurship” Partnerem technologicznym programu została firma Fiberhost

Pierwszy, pilotażowy kurs wystartował w sierpniu 2022 r., wtedy uruchomiono też platformę dla uczestniczek. Ze wstępnych 25 zgłoszeń finalnie zostało pięć kursantek. Pierwsza edycja zakończyła się w styczniu 2023 r., druga wystartowała w grudniu 2022 r. i ma potrwać 4 miesiące.

Oksana Korotich cieszy się z tej możliwości: Kiedy usłyszałam od mojego przyjaciela o kursach organizowanych przez Fundację, wysłałam swoje zgłoszenie. Świat IT zawsze był mi bliski i zrozumiały, więc jestem pewna, że uda mi się zostać dobrą specjalistką. Na moją motywację składa się kilka czynników. Zamierzam znaleźć miejsce w zawodzie po ukończeniu kursu. Mam nadzieję, że w ten sposób podziękuję ludziom, którzy we mnie uwierzyli i dali tę szansę. Liczę również na to, że ze zdobytą wiedzą wrócę na Ukrainę i będę pracować na rzecz jej rozwoju i dobrobytu.

O GFT – Shaping the future of digital business

GFT jest pionierem transformacji cyfrowej, który tworzy zrównoważone rozwiązania, wykorzystując najnowsze technologie. Współpracując z GFT, firmy zyskują łatwy i bezpieczny dostęp do skalowalnych aplikacji informatycznych oraz innowacyjnych modeli biznesowych. Spółka została założona w 1987 roku i zatrudnia ponad 10000 talentów na całym świecie.

Źródło: materiały prasowe GFT

