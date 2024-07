Połączysz się do Wi-Fi bez hasła! Znajdź ten jeden przycisk!

Od lipca 2024 będziemy płacić za prąd 500 zł/MWh. Do czerwca tego roku obowiązywała jeszcze taryfa, którą wprowadzono w pandemii, czyli płaciliśmy 412 zł/MWh. Podwyżki prądu oznaczają, że my jako użytkownicy albo powinniśmy być gotowi, że ,,dostanie nam się po kieszeni", albo lepiej się przygotować i odłączyć niektóre urządzenia od prądu, gdy nie ma potrzeby ich używania. Te urządzenia to prawdziwe wampiry energetyczne.

Wysysa prąd w Twoim domu

Tego wampira energetycznego lepiej szybko odłączyć od gniazdka! Zupełnie nieświadomie ,,hodujemy" w domu prawdziwe potwory, które pożerają prąd niczym ciasteczka. Sporo prądu zużywa oczywiście komputer, zwłaszcza, jeśli pracujemy zdalnie! Warto zatem upewnić się, czy wyłączyliśmy go na noc. Innym wampirem jest telewizor, nie włączajmy go zatem bez powodu. Wiele osób popełnia ten błąd, bo lubi słuchać w tle wiadomości. Lepiej jednak w tym celu sprawdzi się internetowe radio. Prawdziwy wampir to nasza mikrofalówka. Lepiej nie używajmy jej zbyt często, a lodówkę otwierajmy tylko wtedy, gdy na prawdę chcemy coś wyjąć ze środka, a nie z nudów!

