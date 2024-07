Nowy wniosek o bon energetyczny. Można go składać od 1 sierpnia

Pomoc covidowa dla firm do zwrotu! Urzędy wzywają, przedsiębiorcy idą do sądu

Bon energetyczny 2024. To musisz wpisać do wniosku, aby otrzymać pomoc finansową

Przy wypełnianiu wniosku o bon energetyczny należy przede wszystkim pamiętać, że zapomogę finansową wypłaca gmina. Jak czytamy we wniosku bon energetyczny wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W pierwszej rubryce zatem należy wpisać właściwy urząd.

Dalej wpisujemy PESEL, adres osób zamieszkających dom lub mieszkanie, wskazujemy ilość osób i ich dane oraz wskazujemy konto bankowe, na który ma być przelana kwota zasiłku.

Wzór wniosku znajdziesz tutaj:

Jaką otrzymasz dopłatę do rachunku za prąd ?

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. I tak, gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie też zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Nowe ceny energii o 1 lipca. O ile wzrośnie rachunek za prąd?

Bon energetyczny ma w założeniu zniwelować skutki uwolnienia cen prądu w efekcie zniesienia tarcz osłonowych. W wyliczeniach ekspertów większość gospodarstw domowych zapłaci nawet o 20 proc. więcej za energię elektryczną, co oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za prąd miesięcznie około 30 zł więcej.

Przypomnijmy, że od 1 lipca do końca roku obowiązuje nowa cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych - 500 zł za MWh netto, bez względu na zużycie energii. Na mocy przepisów obowiązujących do 30 czerwca gospodarstwa domowe płaciły 412 zł za MWh netto do wyznaczonych limitów zużycia.

Po ich przekroczeniu cena wynosiła 693 zł za MWh. Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla tzw. sprzedawców z urzędu na średnim poziomie 622,8 zł za MWh netto, ale dla gospodarstw domowych ceny taryfowe po 1 lipca nie mają znaczenia - będą i tak płacić 500 zł za MWh.

Od 1 lipca, 693 zł za MWh zostaje utrzymane jako maksymalna cena dla innych, wskazanych w ustawie odbiorców tzw. wrażliwych. To m.in samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, żłobki, szpitale oraz małe i średnie firmy.