Xiaomi prezentuje serię 14T. Nowy tryb nocny i zaawansowane funkcje AI

Seria Xiaomi 14T została opracowana z myślą przede wszystkim o użytkownikach poszukujących emocji w każdym kadrze. Najnowsze modele marki zapewniają wyjątkowe możliwości fotografowania nawet przy słabym oświetleniu oraz rejestrują zapierające dech w piersiach sceny nocne i tętniące życiem krajobrazy miejskie z niezwykłą wyrazistością.

Nowa generacja obiektywów Leica ze wsparciem fotografii nocnej

Zdjęcia wykonane Xiaomi 14T wspierane są przez Xiaomi AISP, obliczeniową platformę fotograficzną AI LM, opartą na Fusion LM, zapewniającą zwiększenie zakresu dynamiki i zredukowanie szumów. Sprawia to, że fotografie wykonane Xiaomi 14T odznaczają się dużą szczegółowością w każdym ujęciu.

Zaprezentowane urządzenia wyposażone są w funkcje AI, które ułatwiają precyzyjne obrazowanie w trybie nocnym, zachowując żywe kolory w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto, Xiaomi 14T obsługuje format UltraHDR oraz dzięki zaimplementowanym funkcjom PortraitLM, może pochwalić się również ulepszonym trybem portretowym. Nowa wersja znanego i cenionego przez użytkowników marki trybu Master Portrait pozwala na obrazowanie w zakresie ogniskowych od 23 do 75 mm, która sprawia, że fotografie portretowe są wyraziste i wzbogacone efektem bokeh.

Model Xiaomi 14T otrzymał sensor Sony IMX906 i system potrójnego aparatu z obiektywami o czterech ogniskowych działających w zakresie od 15 mm do 100 mm. Główny aparat posiada rozdzielczość 50 MP i dużą przysłonę ƒ/1.7 z najnowszym obiektywem optycznym Leica Summilux, a ultraszerokokątny aparat 12 MP z ekwiwalentem ogniskowej 15 mm oddaje wyjątkową szczegółowość kadrowanych krajobrazów.

Z kolei Xiaomi 14T Pro wyposażony jest w potrójny system kamer obejmujący pięć ogniskowych działających w zakresie od 15 do 120 mm. Zakres ogniskowych w Xiaomi 14T Pro – szerszy niż w przypadku standardowego modelu – pozwala na większą elastyczność fotografowania w każdych warunkach. Na główny aparat 50 MP składają się: duża przysłona f/1.6, obiektyw optyczny nowej generacji Leica Summilux oraz flagowy sensor obrazu Light Fusion 900. W porównaniu do poprzedniego modelu z serii T, Xiaomi 14T Pro przechwytuje do 32% więcej światła dzięki sensorowi o średnicy 1/1,31”, funkcji Dual Native ISO Fusion Max oraz wysokiemu zakresowi dynamiki 13,57EV. Urządzenie posiada również asferyczny obiektyw 7P o wysokiej przepustowości.

Oprócz imponujących możliwości fotograficznych, seria Xiaomi 14T wyróżnia się wysoką jakością nagrywania. Tryb kinowy umożliwia nagrywanie filmów w proporcjach 2,39:1 i obsługuje przełączenie między Cinematic Blur i Rack Focus, a dodatkowo tryb reżyserski wykorzystuje profesjonalny interfejs kinematograficzny z zaawansowaną kontrolą parametrów w czasie rzeczywistym15. Ponadto, tryb MasterCinema, umożliwia nagrywanie filmów HDR w 10-bitowym formacie Rec. 2020 z rozdzielczością do 4k i 30 klatek na sekundę i odznacza się rejestrowaniem z większą szczegółowością zarówno w świetle, jak i w cieniu. Oferowany zakres dynamiczny jest tym samym bardzo zbliżony do ludzkiego wzroku.

Wciągająca warstwa wizualna i płynne interakcje

Seria Xiaomi 14T może pochwalić się niezwykłym 6,67-calowym wyświetlaczem AMOLED CrystalRes, oferującym oszałamiającą rozdzielczość 1,5K (2712 x 1220) z gęstością pikseli 446 ppi. Zaawansowany technologicznie wyświetlacz zapewnia żywy obraz i płynne interakcje, wzmocnione imponującą 12-bitową głębią kolorów. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania do 144 Hz1, użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkowo płynnym przewijaniem i wysoce responsywnym ekranem. Wyświetlacz zapewnia gamę kolorów DCI-P3 i szczytową jasność do 4000 nitów. Wyświetlacz AI nowej generacji inteligentnie dostosowuje temperaturę barwową i jasność ekranu w oparciu o scenariusze użytkowania i porę dnia, zapewniając komfort dla oczu w każdych warunkach.

Smartfony z serii Xiaomi 14T zapewniają również wyjątkową jakość dźwięku dzięki certyfikacji HiRes Audio Wireless i głośnikom stereo wspierającym technologię Dolby Atmos®. Oznacza to, że trójwymiarowy dźwięk jest niezwykle bogaty i zwiększa doznania z oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania w gry.

Wydajność zdefiniowana na nowo

Seria Xiaomi 14T zapewnia wyjątkową wydajność dzięki najnowocześniejszym procesorom i zaawansowanym systemom chłodzenia. Zaimplementowany w Xiaomi 14T Pro flagowy procesor MediaTek Dimenisty 9300+ oferuje wzrost wydajności o 37% względem poprzedniej generacji, a obecna na pokładzie karta graficzna Immortalis-G720 – aż 44%21. Połączenie tych podzespołów zapewnia płynne i doskonałe wrażenia w aplikacjach i grach. Xiaomi 14T Pro wyposażony jest również w Xiaomi Surge T1 Tuner oraz Xiaomi 3D IceLoop, które to dbają o stabilną łączność i zarządzenie temperaturami. Sprawia to, że Xiaomi 14T jest w stanie zapewnić najwyższą wydajność bez przegrzewania, co czyni go najlepszym wyborem dla mobilnych graczy i zaawansowanych użytkowników. Z kolei bazowy model Xiaomi 14T, zasilany przez nowy procesor AI MediaTek Dimensity 8300-Ultra, oferuje 20% wzrost wydajności procesora i 60% poprawę wydajności karty graficznej względem poprzedniej generacji. Pozwala to na płynną wielozadaniowość, a jednocześnie wydłuża żywotność baterii dzięki lepszej wydajności energetycznej.

Oba modele serii Xiaomi 14T wyposażone są w pojemne akumulatory 5000mAh, które sprawiają, że użytkownikom nigdy nie zabraknie mocy na tworzenie kolejnych zdjęć. Xiaomi 14T Pro, jako pierwszy model w serii T, wprowadza bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W. Dodatkowo, 120W HyperCharge⁷ pozwala na pełne naładowanie telefonu w zaledwie 19 minut10. Tymczasem Xiaomi 14T pozwala na szybkie ładowanie przewodowe dzięki 67W HyperCharge⁶.

Potężna wydajność łączy się ze stylowym wyrafinowaniem

Seria Xiaomi 14T płynnie łączy wydajność z eleganckim wyglądem, który charakteryzuje się metalicznym dekorem i bardzo smukłą, zwiększającą immersyjność wyświetlacza ramką 1,7 mm. Oba urządzenia mogą pochwalić się stopniem ochrony IP68⁹, zapewniającym odporność na wodę i kurz. Xiaomi 14T Pro posiada wyrafinowaną, metalową obudowę, która oferuje do 116% większą odporność10 na zginanie i uszkodzenia w porównaniu do poprzedniej generacji. Zakrzywione plecy 3D zwiększają komfort i przyczepność, a metaliczne dekory dodają odrobinę luksusu. Xiaomi 14T Pro dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Titan Gray, Titan Blue i Titan Black⁸. Xiaomi 14T jest dostępny w kolorach: szarym (Titan Grey), niebieskim (Titan Blue), czarnym (Titan Black) i zielonym (Lemon Green)⁸. Najbardziej przyjazny dla środowiska wariant Lemon Green wykonany jest z biopochodnego materiału PU o czterowarstwowej strukturze, zawierającej 50% materiałów pochodzenia biologicznego, w tym włókno cytrynowe i 100% PET z recyklingu10.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji AI dla codziennej wygody

Zaimplementowane w serii Xiaomi 14T zaawansowane funkcje AI pozwalają użytkownikom wznieść ich produktywność i kreatywność na kolejny poziom dzięki rozbudowanym funkcjom związanych z głosem, tekstem, obrazem czy wideo. Możliwości sztucznej inteligencji, korzystające zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i chmury, nie tylko usprawniają wykonywanie codziennych obowiązków, lecz również zwiększają wygodę użytkowania smartfona⁴. Seria Xiaomi 14T to również jedne z pierwszych urządzeń Xiaomi oferujących innowacyjną funkcję Circle to Search with Google. Użytkownicy mogą natychmiastowo wyszukać w internecie pożądaną część ekranu – tekst czy obraz – bez konieczności przełączania aplikacji. Dodatkowo seria Xiaomi 14T wyposażona jest w aplikację Google Gemini, która pozwala na sprawne czatowanie z botem operowanym przez sztuczną inteligencję 11.

Funkcja AI Interpreter pozwala na bieżące tłumaczenie w trakcie spotkań i połączeń19. AI Notes i AI Recorder pomagają zoptymalizować pracę dzięki sprawnej transkrypcji mowy na tekst, dokładnemu rozpoznawaniu mówcy i tworzeniem szybkim podsumowaniom19. AI Image Editing pozwala na inteligentne rozszerzanie obrazów, które dopasowują je do indywidualnych potrzeb, podczas gdy AI Eraser Pro usuwa niechciane elementy ze zdjęć20. AI Film sprawia, że tworzenie krótkich filmów o kinowym rozmachu jest dziecinnie proste19, a AI Portrait generuje spersonalizowane awatary, które umożliwiają użytkownikom łatwe przeniesienie do wirtualnego świata ich unikalnego stylu.

HyperOS, autorski system operacyjny producenta, który napędza serię Xiaomi 14T, jest stale wspierany – od stycznia 2024 wprowadzono do niego już ponad 600 usprawnień, co zaowocowało wzrostem wydajności systemu o blisko 10%7. Stałe i regularne aktualizacje obejmują ulepszoną optymalizację wielojęzyczną, synchronizację funkcji z Androidem oraz ograniczenie inwazyjności aplikacji zewnętrznych, co przekłada się na czystsze, płynniejsze i bardziej responsywne doświadczenie.

Seria Xiaomi 14T wprowadza również trzy innowacyjne funkcje: synchronizację połączeń, przekazywanie aplikacji i transfer odtwarzania. Funkcje te zapewniają płynną łączność i łatwe przejścia między urządzeniami. Co więcej, funkcja Link to Windows oferuje użytkownikom zintegrowane środowisko komputerowe, wypełniając lukę między urządzeniami mobilnymi a komputerami stacjonarnymi.

Xiaomi MIX Flip: Innowacyjna linia składanych smartfonów

Wraz z premierą najnowszej serii smartfonów, Xiaomi wprowadza na globalny rynek również niezwykle stylowy i wytrzymały Xiaomi MIX Flip. Działający w oparciu o najnowszy system operacyjny Xiaomi HyperOS, Xiaomi MIX Flip zapewnia płynne wrażenia użytkownika zarówno na wewnętrznym, jak i zewnętrznym wyświetlaczu. Dzięki profesjonalnemu obrazowaniu Leica i flagowej wydajności, Xiaomi MIX Flip dorównuje standardom stawianym wobec klasycznych smartfonów, oferując wyjątkową funkcjonalność w kompaktowej, składanej formie.

Model Xiaomi MIX Flip wyposażony jest w 4-calowy zewnętrzny wyświetlacz All Around Liquid z poczwórnie zakrzywioną konstrukcją. Ekran posiada rozdzielczość 1,5k, zagęszczenie pikseli 4600PPI, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytowa 3000 nitów, obsługę HDR oraz wsparcie Original Color Pro i ochrony oczu. Specyfikacja ta pozostaje spójna zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego wyświetlacza. Xiaomi MIX Flip otrzymał również procesor Snapdragon® 8s Gen 3, co czyni go jednym z niewielu kompaktowych urządzeń na rynku wykorzystujących ten flagowy chipset. Duży wyświetlacz zewnętrzny i składana forma zapewniają sporą swobodę w zakresie obrazowania. Xiaomi MIX Flip, podobnie jak seria T, również wyposażony jest w obiektywy nowej generacji Xiaomi x Leica Summilux. Główny aparat wykorzystuje sensor Light Fusion 800 o wysokim zakresie dynamiki, a wszystko to w postaci zamykanego urządzenia, który, tak się składa, można obsługiwać również w zamkniętej formie. Smartfon trafia na rynek 26 września.

Dodatkowo użytkownicy serii Xiaomi 14T i Xiaomi MIX Flip mogą cieszyć się 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy, 3-miesięczną subskrypcją YouTube Premium oraz 4-miesięczną planu podstawowego Spotify Premium. Oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników i nie może być łączona z innymi promocjami17.

Ceny i dostępność

Xiaomi MIX Flip jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Black) i różowym (Purple) oraz jednym wariancie wbudowanej pamięci w cenie 5699 zł. Xiaomi 14T Pro dostępny jest w trzech wariantach wbudowanej pamięci w cenie 3999 zł. Xiaomi 14T dostępny jest w dwóch wariantach wbudowanej pamięci w cenie 2999 zł.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Wygląd • Warianty kolorystyczne: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green⁸ • Wymiary: 160.5mm x 75.1mm x 7.80mm (szkło), 160.5mm x 75.1mm x 7.95mm (PU) • Waga: 195 g (szkło), 193 g (PU) • Odporność na kurz i zachlapania IP68⁹ • Warianty kolorystyczne: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black⁸ • Wymiary: 160.4mm x 75.1mm x 8.39mm¹º • Waga: 209 g¹º • Odporność na kurz i zachlapania IP68⁹ Wyświetlacz • Wyświetlacz AI nowej generacji • Wyświetlacz AMOLED CrystalRed 6.67" CrystalRed • Częstotliwość odświeżania do 144Hz¹ • 2712 X 1220 1.5K 446ppi • Jasność szczytowa: 4000 nitów • Gama kolorów: DCI-P3, 68 miliardów kolorów • Dolby Vision®, HDR10+, Przyciemnianie PWM do 3840 Hz • Certyfikaty TÜV Rheinland • Wyświetlacz AI nowej generacji • Wyświetlacz AMOLED CrystalRed 6.67" • Częstotliwość odświeżania do 144Hz¹ • 2712 X 1220 1.5K 446ppi • Jasność szczytowa: 4000 nitów • Gama kolorów: DCI-P3, 68 miliardów kolorów • Dolby Vision®, HDR10+, Przyciemnianie PWM do 3840 Hz • Certyfikaty TÜV Rheinland Wydajność • Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra • Karta graficzna: Arm Mali-G615 MC6 • Pamięć: LPDDR5X 8533Mbps, UFS 4.0 • Warianty: 12GB, 256GB+8GB Ultra Space; 12GB, 512GB+16GB Ultra Space • Procesor MediaTek Dimensity 9300+ • Karta graficzna: Immortalis-G720 MC12 • Pamięć: LPDDR5X 8533Mbps, UFS 4.0 • Warianty: 12GB, 256GB+8GB Ultra Space; 12GB, 512GB+16GB Ultra Space; 12GB, 1TB+32GB Ultra Space Aparat i głośniki • Główny obiektyw Leica 50MP, f/1.7, OIS • Teleobiektyw Leica 50MP, f/1.9 • Ultraszerokokątny Leica 12MP, f/2.2, FOV 120° • Przednia kamera: 32MP, f/2.0 • Głośniki stereo, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio • Główny obiektyw Leica 50MP, f/1.6, OIS • Teleobiektyw Leica 50MP, f/2.0 • Ultraszerokokątny Leica 12MP, f/2.2, FOV 120° • Przednia kamera: 32MP, f/2.0 • Głośniki stereo, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio Oprogramowanie Xiaomi HyperOS Xiaomi HyperOS Łączność • Dual SIM, 5G SA/NSA, 4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM • Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.4, NFC¹⁴ • Dual SIM, 5G SA/NSA, 4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM • Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4, NFC¹⁴ Akumulator • 5000mAh, 67W HyperCharge, USB Type-C • 1600 cykli ładowania • 5000mAh, 120W HyperCharge, 50W ładowanie bezprzewodowe, USB Type-C • 1600 cykli ładowania

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.