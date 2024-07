YouTube Premium dodaje kluczowe funkcje i chwali się 100 milionami użytkowników

Facebook udostępniania twoje dane. Jak to zablokować? Wyjaśniamy

YouTube Premium urozmaica płatną wersję aplikacji

Jak poinformował YouTube, nowe funkcje mają na celu zapewnienie większej kontroli nad korzystaniem z usługi. W poście wspomniano także, że liczba abonentów YouTube Premium i YouTube Music Premium przekracza obecnie 100 milionów. Przejdźmy jednak do nowości.

Pierwszą nową opcją jest funkcja pomijania. Jeśli dotkniesz dwukrotnie, aby przejść dalej, zobaczysz przycisk, który przeniesie cię bezpośrednio do najpopularniejszej części filmu. Kolejną jest obsługa obrazu w YouTube Shorts. Zwiększa to możliwości obrazu w obrazie, które są już oferowane w przypadku standardowych filmów. Pozostałe trzy nowe funkcje są oznaczone jako eksperymentalne. Możesz na przykład włączyć inteligentne pobieranie filmów z YouTube Shorts, dzięki czemu zawsze będziesz mieć trochę treści do obejrzenia, nawet offline. Kolejną eksperymentalną funkcją jest przeprojektowana strona odtwarzania, która zmienia sposób wyświetlania wideo i innych elementów strony (w tym komentarzy) na ekranie. Największą nowością jest jednak konwersacyjna sztuczna inteligencja. Od teraz możesz zadawać AI pytania na temat oglądanego filmu.

Niestety, ale YouTube postanowił aktualne nowości udostępnić wyłącznie na urządzenia z systemem Android w USA. Aktualnie nie wiadomo, kiedy te innowacje trafią do wszystkich użytkowników, również tych z systemem iOS.

