Za złotówkę można było porządzić. Teraz ledwo wystarczy na bułkę

Inflacja w Polsce

Inflacja pożera pieniądze Polaków. Niestety, od kilku lat mierzymy się z ogromną podwyżką cen. Rekordowy był 2022 rok, kiedy to inflacja zbliżała się do 20 proc. Zatem siła nabywcza złotego w ostatnim czasie spada na łeb na szyję. Ale czy zawsze było aż tak źle?

W latach 90. złotówka miała dużą siłę nabywczą. Za symboliczną złotówkę można było kupić chleb, paczkę chrupek, oranżadę i gumę do żucia. W latach 90. XX wieku najprostsza bułka pszenna kajzerka kosztowała raptem 20 gr, słodka bułka drożdżówka 80 gr. Średnia pensja w 1995 r. wynosiła 560 zł, a w 1998 r. już 1200 zł, co pokazuje, jak zmieniała się siła nabywcza. W 2024 roku za złotówkę można było kupić niewiele, np. bułkę kajzerkę, bo na grahamkę z ziarnami złotówka już nie wystarczyła. A o drożdżówce za złotówkę można sobie pomarzyć, za taką słodką przekąskę w markecie trzeba wydać blisko 3 zł, a w piekarni nawet 5-6 zł.

Polska gospodarka

Ale właśnie przyjrzyjmy się wynagrodzeniom jak w tym czasie rosły - przynajmniej w teorii. Jak zaznacza w swoim raporcie Sedlak&Sedlak, począwszy od 1990 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce dynamicznie rosło. W roku 1990 zarabialiśmy równowartość 103 zł, a w 2010 było to już 3225 zł. Przyjmując 1990 rok za punkt odniesienia, można zauważyć, że w ciągu 20 lat przeciętne wynagrodzenie nominalne wzrosło ponad 31 razy. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym samym okresie wzrosły tylko 13-krotnie. Oznacza to znaczny wzrost siły nabywczej wynagrodzeń Polaków w okresie 1990-2010. Co ciekawe, okazuje się, że w porównaniu z wybranymi krajami tzw. starej Unii wzrost średniego wynagrodzeniaw Polsce był znacznie wyższy. W Niemczech wynosił on 21%, w Hiszpanii 53%, a w Polsce 82%. Oznacza to, że w latach 1999-2009 zmalała różnica w poziomie wynagradzania między Polską a tymi krajami.

A jak sytuacja wygląda obecnie? W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4300 zł, a od stycznia 2025 to już 4666 zł. Natomiast średnia krajowa płaca przekroczyła pulę 8 000 zł. Ceny idą w górę o blisko 5 proc.