10 mln na przedszkola. Ministerstwo Edukacji ogłosił nabór na wnioski

Program dofinansowania "Kto ty jesteś? - Polak mały"

Program "Kto ty jesteś? - Polak mały" skierowany jest do przedszkoli. "Przedszkola często są pomijane w myśleniu o edukacji, a przecież to filar, to w przedszkolach dzieci uczą się postaw, integrują, socjalizują" - powiedziała pod koniec maja minister edukacji Barbara Nowacka.

Resort poinformował, że w ramach programu pieniądze otrzymają organizacje pozarządowe na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

O środki ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

MEN przeznaczy 10 mln zł na organizację projektów edukacyjnych i kulturalnych dla przedszkolaków - 2,5 mln zł na każdy z czterech tematycznych modułów, na który podzielono program. Wysokość środków na realizację jednego projektu w ramach modułu wynosi od 20 do 500 tys. zł.

Zaznaczono, że wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Moduły w programie MEN

Pierwszy moduł, "Odkrywcy świata", zakłada organizację warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych; stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne; tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM (nauki oparte na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce - PAP); organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.

Drugi moduł, "Kultura dla przedszkola", zakłada organizację zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej; organizację zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci; współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Trzeci moduł, "Bezpieczne przedszkolaki", zakłada organizację zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy; przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu; tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.

Czwarty moduł, "Świat w przedszkolu", zakłada organizację działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji; organizację zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej; organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Nabór w programie rozpocznie się 26 czerwca o godz. 15. Elektroniczny system do składania wniosków będzie otwarty do 17 lipca.

We wniosku elektronicznym trzeba będzie podać m.in. nazwę projektu, wskazanie modułu tematycznego, planowany termin realizacji projektu, syntetyczny jego opis, plan i harmonogram działań, a także szczegółowy opis działań, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, obszar lub zasięg realizacji ze wskazaniem miejsca i grupy odbiorców, opis zakładanych rezultatów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, charakterystykę wnioskodawcy zawierającą informację o wcześniejszej jego działalności, w szczególności w zakresie dotyczącym projektu objętego wnioskiem, oraz informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych informacji resort opisał na swojej stronie.

