Prezydent Karol Nawrocki złożył 11 inicjatyw ustawodawczych w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania, realizując część obietnic z programu „Plan 21”.

Wśród najważniejszych projektów znalazły się te dotyczące inwestycji CPK, waloryzacji emerytur oraz rozwiązań podatkowych (np. PIT-u 0% dla rodzin z dziećmi).

Prezydent nie dotrzymał obietnicy natychmiastowego obniżenia cen energii elektrycznej o 33%, składając jedynie projekt ustawy w tej sprawie.

Nie wszystkie zapowiadane inicjatywy, jak likwidacja podatku Belki czy obniżenie VAT, zostały jeszcze przedstawione

Jakie ustawy złożył prezydent Karol Nawrocki w 100 dni?

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął urzędowanie od intensywnej pracy legislacyjnej. Jego program wyborczy, znany jako „Plan 21”, opierał się na czterech filarach: rozwoju, normalnym państwie, bezpieczeństwie i dobrobycie. Jak sam zapowiadał, miał być to „program budowy silnej, suwerennej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z tymi założeniami, w ciągu pierwszych stu dni kadencji do Sejmu trafiło 11 prezydenckich projektów.

W sumie w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Karol Nawrocki zaprezentował 11 projektów ustaw, częściowo wypełniając obietnice wyborcze. Choć pierwotnie zapowiadano złożenie sześciu kluczowych projektów już w dniu objęcia urzędu, termin ten nie został dotrzymany. Mimo to, inicjatywy objęły szeroki zakres tematów – od strategicznych inwestycji, przez politykę prorodzinną i podatki, aż po kwestie bezpieczeństwa energetycznego i ochronę wsi.

Od CPK po PIT Zero. Kluczowe projekty z „Planu 21”

Zgodnie z obietnicą, pierwszą inicjatywą ustawodawczą, podpisaną dzień po zaprzysiężeniu 6 sierpnia, był projekt ustawy o „zapewnieniu realizacji inwestycji CPK”. Już dwa dni później prezydent przedstawił kolejny sztandarowy projekt – „PIT Zero. Rodzina na plus”. Zakłada on zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł rocznie.

Wśród pozostałych inicjatyw znalazły się m.in. projekt o „ochronie polskiej wsi”, wydłużający moratorium na sprzedaż państwowej ziemi rolnej, a także ustawa powołująca Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych. Kolejne tygodnie przyniosły następne projekty ustaw, w tym dotyczące waloryzacji emerytur oraz inwestycji w porty i gospodarkę morską, co pokazuje, że obietnice Karola Nawrockiego są sukcesywnie realizowane. Prezydent skierował do Sejmu również projekty dotyczące zamrożenia cen energii, nowelizacji ustawy o IPN w kontekście zbrodni wołyńskiej oraz zmian w zasadach przyznawania polskiego obywatelstwa cudzoziemcom.

Co z obniżką cen prądu o 33 proc.? Obietnica a rzeczywistość

Mimo dużej aktywności legislacyjnej, część zapowiedzi wciąż czeka na realizację. Do Sejmu nie trafiły jeszcze projekty dotyczące likwidacji tzw. podatku Belki czy obniżenia podstawowej stawki VAT do 22 proc. Największe kontrowersje wzbudza jednak kwestia cen energii. W lutym, podczas spotkania w Augustowie, Karol Nawrocki składał jednoznaczną deklarację.

Gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan prąd 33 proc., który oznacza, że będziecie państwo po 100 dniach, od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski, płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej - zapewniał Nawrocki.

Tymczasem w ramach pierwszych 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego do Sejmu trafił jedynie projekt ustawy „Tani prąd –33 proc.”, a nie wdrożone rozwiązanie gwarantujące obniżkę rachunków. Różnica między obietnicą wprowadzenia planu a złożeniem inicjatywy ustawodawczej stała się głównym zarzutem wobec prezydenta, wskazującym na rozdźwięk między kampanijną retoryką a realiami procesu legislacyjnego.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński