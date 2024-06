Sprzedaż nowych mieszkań maleje, mimo to ceny nadal w górę

Spora grupa chorych może otrzymać dopłatę do rachunków za prąd. To 100 złotych miesięcznie dofinansowania państwa do energii, niezależnie od bonu energetycznego. Chodzi o osoby cierpiące na choroby, za których sprawą muszą korzystać z urządzeń pobierających znaczne ilości prądu. Nowa dopłata ma na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii i zapobiec rezygnacji z leczenia z powodu wysokich rachunków. Na dopłaty Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przekazać 30 mln złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), poinformował na początku maja Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

100 zł dla osób korzystających z koncentratorów tlenu

Zgodnie z tym, co zadeklarował Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w wysokości około 100 zł miesięcznie mogłyby otrzymywać osoby korzystające z koncentratorów tlenu. Ze względu na specyficzne potrzeby zdrowotne, osoby te korzystają z aparatury medycznej, która generuje wysokie zużycie energii. To z kolei przekłada się na znacznie wyższe rachunki w porównaniu do przeciętnego gospodarstwa domowego.

Dopłata jest potrzebna dlatego, że osoba korzystająca z koncentratora tlenu musi być przez niego wspomagana 18 lub więcej godzin na dobę, a to oznacza, że rachunek za prąd wzrasta z tego powodu co miesiąc nawet o 200 zł. Szacuje się, że z tej dopłaty mogłoby skorzystać około 30 tys. osób w Polsce.

Sposób na uniknięcie ubóstwa energetycznego

Dzięki dofinansowaniu osoby te będą mogły bez przeszkód korzystać z niezbędnego sprzętu medycznego, bez obawy o drastyczny wzrost kosztów. Wysokie rachunki za prąd nie staną się barierą w dostępie do potrzebnej terapii. Dopłaty pozwolą osobom niepełnosprawnym na pokrycie kosztów energii na podobnym poziomie jak w przypadku innych gospodarstw domowych.

Rząd zapewnia, że program dopłat będzie realizowany w sposób efektywny i transparentny, aby jak najszybciej trafić do potrzebujących.

Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne stanowią szczególnie narażoną na ubóstwo energetyczne grupę społeczną. Nowa inicjatywa rządu to ważny krok w kierunku budowy bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego systemu energetycznego w Polsce.

Koncentrator tlenu – ratunek dla osób z problemami

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne, które staje się coraz bardziej powszechne, zarówno w szpitalach, jak i w domach pacjentów. Działa ono na zasadzie separacji azotu z powietrza atmosferycznego, dostarczając choremu skoncentrowany strumień tlenu (zazwyczaj o stężeniu powyżej 90 proc.).

Działanie koncentratora polega na czterech etapach:

Pobieranie powietrza: Urządzenie zasysa powietrze z otoczenia. Oddzielanie azotu: Specjalne filtry pochłaniają azot, pozostawiając czysty tlen. Dostarczanie tlenu: Skoncentrowany tlen jest podawany pacjentowi przez maskę lub rurkę nosową. Nawilżanie (opcja): Wbudowany nawilżacz może dodatkowo nawilżać podawany gaz, co zwiększa komfort pacjenta.

Kiedy stosuje się koncentrator tlenu?

Koncentrator tlenu jest stosowany u pacjentów z niewydolnością oddechową, czyli stanem, w którym organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Korzyści ze stosowania koncentratora tlenu to:

Poprawa dotlenienia organizmu: Skoncentrowany tlen pozwala na lepsze natlenienie komórek, co prowadzi do poprawy samopoczucia, zmniejszenia duszności i zwiększenia wydolności fizycznej.

Zwiększenie komfortu życia: Możliwość stosowania koncentratora tlenu w domu pozwala pacjentom na prowadzenie bardziej aktywnego i niezależnego życia.

Unikanie hospitalizacji: W niektórych przypadkach stosowanie koncentratora tlenu może być alternatywą dla hospitalizacji.

Kto korzysta z koncentratora tlenu

Oto kilka grup osób, które mogą korzystać z koncentratorów tlenu:

Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). POChP jest chorobą prowadzącą do ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, stąd pacjenci z POChP często potrzebują dodatkowego tlenu, aby ułatwić oddychanie.

Osoby z niewydolnością oddechową, która może wynikać z różnych przyczyn. Są nimi np. choroby serca, choroby neuromuskularne (czyli choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzające do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni) lub inne schorzenia. Koncentratory tlenu pomagają dostarczyć d organizmu dodatkowy tlen wspomagający oddychanie.

Pacjenci po niektórych operacjach lub zabiegach chirurgicznych, mogący potrzebować dodatkowego tlenu. W takich przypadkach koncentratory tlenu są stosowane, aby przyspieszyć proces gojenia i poprawić kondycję.

Osoby z niewydolnością serca lub innymi chorobami serca, mogące mieć trudności z dostarczaniem swojemu organizmowi wystarczającej ilości tlenu. Wtedy koncentratory tlenu dostarczają go dodatkowo.

Pacjenci z astmą, mukowiscydozą, zakażeniem płuc i innymi chorobami mającymi wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego.

Uwaga! Dopłata do prądu dla osób korzystających z koncentratorów tlenu ma być wypłacana niezależnie od bonu energetycznego.