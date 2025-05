Dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów jest możliwy dzięki świadczeniu sołtysowemu, które od lipca 2023 roku wspiera osoby, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa. W marcu 2025 roku kwota tego dodatku została zwaloryzowana do 354,86 zł miesięcznie. Pierwsi beneficjenci otrzymali już więc 1064,58 zł przez trzy miesiące.

Kto może otrzymać świadczenie sołtysowe?

Aby móc ubiegać się o to świadczenie, należy spełnić kilka warunków. Co ważne, we wrześniu 2024 roku zasady przyznawania dodatku zostały uproszczone, co ułatwiło dostęp do niego większej liczbie osób. Obecnie wymagane jest:

* Ukończenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

* Pobieranie emerytury z ZUS,

* Sprawowanie funkcji sołtysa przez minimum 7 lat.

Uproszczone zasady przyznawania świadczenia

Warto podkreślić, że od wnioskodawców nie wymaga się już, aby pełnili funkcję sołtysa przez dwie pełne kadencje. Zamiast tego, liczy się łączna liczba lat spędzonych w tej roli.

Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek nie posiada dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji sołtysa, możliwe jest przedstawienie poręczenia świadków. Liczba wymaganych poręczeń została zmniejszona z 5 do 3 osób.

Istotną zmianą jest również fakt, że nie ma znaczenia, czy funkcję sołtysa sprawowano przed, czy po 1990 roku.

Kto nie otrzyma dodatku?

Świadczenie sołtysowe nie przysługuje osobom, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie sołtysowe?

Wnioski o przyznanie dodatku emerytalnego należy składać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono zgłoszenie.

Do wniosku o przyznanie dodatku emerytalnego należy dołączyć dwa dokumenty:

* Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

* Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności.

