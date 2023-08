12 podróży służbowych Radosława Fogla za ponad 120 tys. zł. Tyle politycy wydają na delegacje

Zagraniczne podróże posłów za setki tysięcy złotych. Liderem wydatków rzecznik PiS Radosław Fogiel

Politycy w trakcie swojej kadencji często wyjeżdżają na zagraniczne podróże służbowe, co oczywiście swoje kosztuje. Jak podaje na Twitterze ekonomista Rafał Mundry (na podstawie danych uzyskanych od Radosława Karbowskiego, twórcy bazy danych na temat polityków) liderem wydatków jest Rzecznik PiS Radosław Fogiel, którego 12 podróży samolotem lub samochodem specjalnym kosztowało łącznie 127,7 tys. zł w samym 2022 roku!

Jakie są powody kosztownych delegacji? Jak widzimy w zrzucie ekranu udostępnionym przez Rafała Mundrego jest wśród nich m.in. lot do USA na "Wysłuchanie parlamentarne organizowane przez Unię Miedzyparlamentarną w ONZ" kosztujący aż 17 750 zł, czy do Kigali w Rwandzie na "145. Sesję Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, Spotkanie Sekretarzy parlamentarnych" co kosztowało polskiego podatnika 29 442,18 zł! W większości przypadków głównym środkiem transportu był samolot, choć trafiał się również "samochód specjalny". Najdroższą podróżą był lit samolotem do USA (Waszyngton, Los Angeles, Nowy Jork) na "obserwację uzupełniających wyborów parlamentarnych" za 31 499 zł!

Nie tylko Fogiel. Delegacje posłów kosztują podatnika setki tysiące złotych

Rafał Mundry nie udostępnił całego pliku z rozliczeniami podróży posłów, jak jednak pisze, drugie miejsce zajął poseł Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości, którego podróże służbowe kosztowały łącznie 101 tys. zł! Trzecie miejsce na podium zajął z kolei Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej, jego delegacje były obciążeniem dla podatnika wysokości 85 tys. zł. Zaraz za podium znalazł się Kacper Płażyński z PiS, którego służbowe podróże wyceniono na 82 tys. zł.

Na zrzucie ekranu zamieszczonym przez Mundrego można zauważyć również wydatki na podróże służbowe Joanny Fabisiak z Platformy Obywatelskiej. Przykładowo lot Toronto-Kanada;East Stroudsburg-USA;East Salem-USA;Nowy Jork-USA na "Obchody 50 rocznicy powstania fundacji im. Władysłąwa Reymonta, spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych i szkół polskich w USA" kosztował 24 982,07 zł.

Pozostaje tylko czekać na pełną publikację raportu za 2022 rok, ale można spodziewać się, że zagraniczne delegacje polskich posłów mogły kosztować podatników łącznie miliony złotych.

SEJM:Na zagraniczne delegacje służbowe w 2022 najwięcej wydał:✅Radosław Fogiel 127,7 tys. złByło to 12 podróży✅trwały 46 dni✅Fajny ten zawód posła😊A mama w CAŁYM 2022 roku dostała 10,7 tys zł emerytury🤷‍♂️ A my w ciąż o jakimś referendum?🤔Dane dzięki @RadekKar pic.twitter.com/Divg0TfXVg— Rafał Mundry (@RafalMundry) August 12, 2023

Pieniądze to nie wszystko - Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.