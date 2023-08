i Autor: Materiały prasowe zdj. ilustracyjne

Wybory 2023

Politycy obiecują, Polacy płacą. Obywatele boją się wzrostu podatków po wyborach

Przed wyborami rządzący już wprowadzili 14. emeryturę na stałe i zwiększyli świadczenie 500 plus do 800 plus. To z pewnością nie koniec wyborczych obietnic, które znacząco wpłyną na stan budżetu państwa. Dlatego Polacy sądzą, że po wyborach wzrosną podatki. Z sondażu opublikowanego w „Rzeczpospolitej” , wynika, że obawia się tego aż 49,4 proc. Polaków.