Właściciele domów i mieszkań znów zapłacą więcej. Kolejna podwyżka podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2023 rok. Szykuje się spora podwyżka przez inflację

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości jest waloryzowana o wskaźnik dane GUS o inflacji za I półrocze bieżącego roku. Jeszcze w 2022 roku podwyżka wyniosła 3,6 proc. Mimo tego, że w 2023 roku inflacja już spada, to na początku mieliśmy szczyt inflacyjny, co poskutkowało średnią za dwa pierwsze kwartały 2023 roku wysokości 15 proc. Będzie to więc najwyższa podwyżka podatku od nieruchomości od 25 lat.

Ostateczną stawkę podatku od nieruchomości poznamy w sierpniu, gdy ogłosi ją Ministerstwo Finansów. Warto jednak podkreślić, że resort wydaje obwieszczenie o maksymalnej stawce podatku, a to oznacza, że gminy nie muszą podatku od nieruchomości podnosić - choć mogą to zrobić do wyznaczonego limitu. Decyzja zapada w gminie w drodze uchwały.

Ile wzrośnie podatek od nieruchomości w 2024 roku?

Licząc przewidywany podatek od nieruchomości za 2023 rok, można spodziewać się wzrostu stawek o ok. 15 proc. Tak więc, do tej pory za metr kwadratowy budynku mieszkalnego maksymalna stawka wynosiła złotówkę, a teraz wyniesie 1,15 zł (wzrost o 15 groszy). W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka wzrośnie z 1,16 zł do 1,34 zł za metr kwadratowy. Za tzw. budynki pozostałe, czyli garaże, czy budynki gospodarcze stawka wzrośnie z 9,71 zł za metr kwadratowy do 11,17 zł.

