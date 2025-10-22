Olsztyńska firma oferuje sprzątanie nagrobków z „modlitwą gratis” i transparentną wyceną, np. 90-100 zł za granitowy nagrobek.

Ceny sprzątania grobów w Polsce są bardzo zróżnicowane, od 29 zł do 250 zł

Na Śląsku i Opolszczyźnie za 80 zł otrzymasz kompleksową usługę (mycie, usuwanie mchu, kwiaty), w Krakowie dostępne są pakiety cykliczne.

Firmy premium oferują dodatkowe usługi, takie jak usuwanie mchu (129 zł), ekspresową realizację (79 zł) i dokumentację zdjęciową „przed i po”.

Olsztyńska oferta z modlitwą i uczciwą wyceną

Na Warmii zaskakuje ogłoszenie jednej z ekip sprzątających groby na Wszystkich Świętych. Oferują nie tylko dokładne czyszczenie, ale też „modlitwę gratis”. Klient zna koszt z góry, bo jak mówi ogłoszeniodawczyni: „Nie jestem taka, że mówię 100 zł, a za moment jest 200 zł”. Za granitowy nagrobek trzeba tam zapłacić 90–100 zł, za podwójny od 150 do 200 zł, a lastryko plus 50 zł do ceny. Zastrzeżenie? Pracy nie podejmą w deszcz, śnieg, mróz czy wichurę. „To kończy się wydatkami na leki, co przerasta zarobek” – tłumaczą.

Od 29 zł do 250 zł. Ceny szokują

Różnice w stawkach są ogromne. W Jeleniej Górze podstawowe sprzątanie grobu kosztuje 29 zł, w Szczecinie – 50 zł, w Kielcach – 100 zł. W Sosnowcu taka usługa wyceniana jest na 100 zł, a jeśli ktoś ma trzy groby, zapłaci 250 zł. W Warszawie ceny zaczynają się od 100 zł, a w powiecie przemyskim – od 250 zł ustalanych indywidualnie. W Białymstoku trzeba liczyć się z kwotą minimum 100 zł, nie wliczając zniczy i kwiatów. W Stargardzie za grób pojedynczy zapłacimy 100 zł, a za podwójny 120 zł.

Śląskie i Małopolska: pełen serwis i stałe pakiety

Na Śląsku i Opolszczyźnie 80 zł wystarczy, by nagrobek lśnił. W cenie jest mycie, usuwanie mchu, impregnacja, wymiana zniczy, podlewanie kwiatów, a nawet koszenie trawy. W Krakowie można zamówić cykliczne sprzątanie — 50–70 zł za wizytę, a jednorazowa usługa to 80–100 zł.

Sprzątanie z ekspresową dostawą i obowiązkową zaliczką

Są też oferty premium. W Szczecinie jedna z firm proponuje: usuwanie mchu – 129 zł, sprzątanie po pogrzebie – 99 zł, dostawę kwiatów – 89 zł plus koszt roślin, ekspresową realizację w 24–36 godzin – 79 zł. Jak zapewniają ogłoszeniodawcy, klienci wracają dzięki „jakości pracy i niewygórowanej cenie”.

Zamiast miotły – profesjonalna chemia i zdjęcie „po robocie”

Niektóre firmy kuszą profesjonalizmem. W ofercie: środki chemiczne do kamienia, dokumentacja zdjęciowa „przed i po”, a nawet raport z wykonanej usługi. Jak piszą ogłoszeniodawcy, gwarantują „profesjonalną chemię, dokumentację zdjęciową, atrakcyjne ceny”.

