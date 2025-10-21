Renta wdowia po nowemu! Prezydent Nawrocki ulży tysiącom seniorów?

Obowiązujące przepisy odbierają prawo do renty wdowiej osobom, których małżonkowie zmarli "zbyt wcześnie" – przed ukończeniem przez nich 55 lub 60 lat. Petycja złożona 27 sierpnia 2025 roku domaga się pilnej zmiany art. 95a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Autorka apelu, samotna matka pięciorga dzieci, straciła męża w wieku 47 lat i mimo spełnienia wszystkich innych warunków, nie może ubiegać się o należne świadczenie.

Prawo do renty rodzinnej można nabyć dopiero 5 lat przed wiekiem emerytalnym – po 55. roku życia kobiety lub 60. mężczyzny

Łączna wysokość świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie około 5636-5637 zł)

Od stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Petycja w sprawie zniesienia kryterium wiekowego trafiła do Kancelarii Prezydenta RP

Renta wdowia – kto może otrzymać świadczenie?

Renta wdowia umożliwia łączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Do otrzymania świadczenia uprawnione są osoby posiadające prawo do renty rodzinnej oraz własnej emerytury z ZUS, KRUS, emerytury mundurowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wnioskodawca musi mieć ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), pozostawać w chwili śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej oraz nie być w nowym związku małżeńskim. Najbardziej kontrowersyjnym wymogiem jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Kontrowersyjne kryterium wiekowe blokuje świadczenie

To właśnie ostatni warunek pozbawia świadczenia tysiące osób. Wdowa może ubiegać się o rentę rodzinną dopiero po ukończeniu 55 lat, a wdowiec – 60 lat. Jeśli małżonek zmarł wcześniej, prawo do świadczenia przepada.

Autorka petycji przesłanej na ręce prezydenta Karola Nawrockiego straciła męża w wieku 47 lat, została sama z pięciorgiem dzieci.

Śmierć mojego męża nastąpiła zbyt wcześnie w rozumieniu przepisów. Ta niezależna ode mnie okoliczność pozbawiła mnie i tysiące innych wdów należnego wsparcia od państwa

– napisała w petycji.

Renta wdowia – zasady łączenia świadczeń

Osoby spełniające warunki mogą wybrać jeden z dwóch wariantów: wypłata 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia lub wypłata 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Od stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie około 5636-5637 zł miesięcznie). W przypadku przekroczenia limitu ZUS odpowiednio pomniejsza wysokość wypłat.

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć do ZUS wniosek ERWD. Formularz jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach. Renta przysługuje od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek.

Petycja trafiła do Prezydenta Nawrockiego

27 sierpnia 2025 roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja dotycząca zmiany przepisów o rencie wdowiej. Autorka domaga się zniesienia ograniczenia wiekowego lub jego modyfikacji. „Po śmierci męża zostałam sama z pięciorgiem dzieci. Dziś jako samotna emerytka zmagam się z trudnościami bytowymi" – napisała.

Petycja została oficjalnie zarejestrowana, a jej treść jest publicznie dostępna. Autorka liczy, że Prezydent Karol Nawrocki podejmie inicjatywę ustawodawczą przywracającą sprawiedliwość społeczną. Zmiana przepisów mogłaby pomóc tysiącom wdów i wdowców w trudnej sytuacji materialnej po śmierci małżonka.

Renta wdowia - o szczegółach nowego świadczenia mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce