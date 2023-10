Możesz dostać 1200 zł przez trzy lata. Co trzeba zrobić, aby otrzymać środki z ZUS?

Tak się kończą cuda na Orlenie. Wracamy do cen rynkowych

Komu się należy renta szkoleniowa?

ZUS informuje, że prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy albo od miesiąca złożenia wniosku. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy, który ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania przychodu, bez względu na jego wysokość.

W tym świadczeniu ważny jest okres składkowy. ZUS wymienia tu kilka przykładów:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeśli nie ma takiego okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej -= czytamy na stronie ZUS.

Według przepisów, powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowe.

Aby starać się o rentę szkoleniową należy pobrać wniosek ze strony ZUS, bądź osobiście udać się do placówki, a także przedstawić informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.

Pieniądze to nie wszystko - Jadwiga Emilewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.