13. emerytura do zwrotu. ZUS wskazał, kto musi oddać świadczenie

13. emerytura, o wartości 1780,96 zł brutto (co przekłada się na 1620,65 zł netto), została wypłacona razem z zasadniczymi emeryturami w kwietniu. Niemniej jednak, nie każdy otrzymujący emeryturę miał do niej uprawnienie. Osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne i równocześnie pracujące zawodowo, muszą pamiętać o limitach dorabiania.

Nowe limity dorabiania, obowiązujące od 1 marca, są aktualizowane co 3 miesiące i pozostają ważne do 1 czerwca. Ustalane są one w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r., które aktualnie wynosi 7540,36 zł brutto według danych GUS (o ponad 340 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale).

Limity dorabiania a zawieszenie świadczeń

Jeśli senior przekracza limit dorabiania, ustalony na 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (co daje 9802,50 zł brutto), ZUS zawiesza wypłatę jego emerytury oraz nie może przekazać dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura. Prawo do tych dodatkowych świadczeń jest weryfikowane w określonych terminach, zaznaczył Grzegorz Dyjak z centrali ZUS w rozmowie z portalem niepelnosprawni.pl.

Jeśli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 marca (w przypadku 13. emerytury) lub na 31 października (w przypadku 14. emerytury) świadczenie zostało zawieszone z powodu przekroczenia limitu dorabiania, konieczne będzie zwrócenie tych dodatkowych świadczeń.

Kto musi oddać 13. emeryturę?

Emeryci pobierający wcześniejszą emeryturę i dorabiający:

Limit dorabiania: 5278,30 zł brutto (70% przeciętnego wynagrodzenia)

Przekraczając ten limit, część emerytury (w tym 13. emerytura) podlega pomniejszeniu. W przypadku znacznego przekroczenia limitu, konieczny zwrot 13. emerytury.

Emeryci, których świadczenie zostało zawieszone z powodu przekroczenia 130% przeciętnego wynagrodzenia:

Zawieszenie dotyczy również 13. emerytury.

Po wznowieniu wypłaty świadczenia, konieczny zwrot 13. emerytury za okres zawieszenia.

