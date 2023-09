i Autor: Tomasz Golla/Super Express Katarzyna Suchańska

Karpacz 2023

13. i 14. emerytura do likwidacji? "Źle pojęte rozdawnictwo"

- Naszym zdaniem to, co zostało ludziom dane, nie powinno być zabierane. I to jest fakt. Natomiast jesteśmy za tym, by skończyć ze źle pojętym rozdawnictwem, z kierowaniem takiego źle wyglądającego socjalu do osób, którym często nie chce się pracować i nie chcą przyczyniać się do tego, by w Polsce panował dobrobyt- uważa Katarzyna Suchańska radna Kielc z Bezpartyjnych Samorządowców w rozmowie z Super Biznes podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.