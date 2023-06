Budżet państwa do poprawy. Zaskakująca decyzja rządu

Co z niemiecką emeryturą po powrocie do Polski? Na to musisz uważać

Budżet polski do zmiany

W piątek 9 czerwca 2023 roku rząd zajmie się zmianą budżetu kraju. Wygląda na to, że to m.in. odpowiedź na ostatnie porozumienie w sprawie emerytur pomostowych. Ale nie tylko. W projekcie ustawy budżetowej, która w piątek 9 czerwca ma być rozpatrzona przez Radę Ministrów, zawarto m.in: "odmrożenie" od 1 lipca 2023 r. fundusz świadczeń socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023. Projekt przewiduje także wprowadzenie regulacji, które spowodują utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego, z którego będzie mogła być przyznana jednorazowa nagroda specjalna za szczególne zaangażowanie w pracy. To nie koniec. Nowe przepisy wprowadzają też regulację dotyczącą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia sędziom sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym, Wprowadza się też regulację dotyczącą przyznania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 1 125 zł.

Budżet państwa 2023

Przypomnijmy, uchwalony na 2023 r. budżet Polski zakłada wydatki na poziomie 672,7 mld zł, a dochody - 604,7 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetowy wyniesie nie więcej niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. (ten ostatni był wyższy, gdyż inflacja emerycka była wyższa o 1 pkt proc. i wyniosła 14,8 proc.).

Tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych został określony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, zaś dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 53,3 proc. PKB. Prognoza dynamiki PKB to 1,7 proc. Z kolei wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym ma wynieść 9,8 proc.

