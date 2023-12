Spis treści

Trzynasta emerytura dla każdego seniora

13. emerytura jest wypłacana raz do roku wszystkim emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury. W 2023 roku wyniosła to 1588,44 zł (brutto). Ile będzie w tym roku?

Na wysokość najniższej emerytury ma wpływ wskaźnik waloryzacji. Według założeń rządowych ma wynieść 12,3 proc. Minimalna emerytura, a co za tym idzie 13.emerytura od 1 marca 2024 powinna wynosić 1783,82 zł brutto. Ostateczną wysokość poznamy w lutym 2024.

Co jest potrącane od 13-stki?

Od 13. emerytury seniorzy muszą zapłacić obok 9 proc. składki zdrowotnej także podatek dochodowy tj. 12 proc. PIT, dlatego wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla poszczególnych seniorów.

Wielu emerytów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą. Emerytura do wysokości 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy, a to pomniejszy wysokość 13-tki na rękę. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie spadać wraz z przekroczeniem przez sumę emerytury i trzynastki kwoty 2500 zł brutto.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Świadczenie jest przyznawane wszystkim seniorom, nie trzeba składać wniosków do ZUS. Przysługuje ona osobom uprawnionym do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Ważne!

Nie każdy będzie miał prawo do trzynastki. Osoby, u których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 nie skorzystają z trzynastej emerytury. Trzynasta emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta czy rencisty.

Kiedy ZUS wypłaca trzynastą emeryturę?

ZUS świadczenie w postaci trzynastej emerytury będzie wypłacał wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynasta emerytura zostanie wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

14. emerytura - komu przysługuje dodatkowe świadczenie?

Mniej uposażeni emeryci mogą liczyć na wypłatę 14. emerytury. To świadczenie jest gwarantowane co roku przez ustawę i jest wypłacane tym emerytom, którzy pobierają emerytury zasadnicze do wysokości 2900 zł brutto - później obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Czternastki są wypłacane w tych samych terminach, co podstawowe renty i emerytury, w drugiej połowie roku. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października roku, musi określić jej wysokość w drodze rozporządzenia. Tak było w 2023 roku, kiedy to świadczenie wynosiło 2650 zł brutto. Od czternastki zostanie potrącona składka zdrowotna (9 proc.) oraz zaliczka na podatek dochodowy (12 proc.).

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Kwota 14. emerytury wynosi co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. „Czternastka” nie będzie przysługiwała:

osobom, którym prawo do świadczenia głównego zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia.

sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,

zamożniejszym emerytom,

osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty świadczenia.

osobom, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach o wypłacie świadczenia.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj!

Zarówno 13. i jak 14 emerytura są zwolnione z egzekucji komorniczej, nie można z nich dokonywać żadnych potrąceń. Świadczenia te nie wliczają się też do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego nie są brane pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego), gdzie wysokość dochodu stanowi kryterium.

