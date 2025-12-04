Od lutego 2026 r. Visa i Mastercard znacząco podniosą opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów, nawet o ponad połowę w porównaniu do obecnych stawek.

Nowe opłaty będą naliczane jako stała kwota plus procent od wypłacanej sumy (np. Mastercard: 1,20 zł + 0,18% od kwoty), co znacznie podroży większe wypłaty.

Podwyżki dotkną głównie użytkowników bankomatów sieci prywatnych (Euronet, Planet Cash), które obsługują około 70% wszystkich wypłat w Polsce.

Wypłaty z bankomatów własnego banku zazwyczaj pozostają bezpłatne, co będzie kluczowe, by uniknąć nowych opłat

Nadchodzi podwyżka opłat za bankomaty

Osoby preferujące płatności gotówkowe muszą przygotować się na istotne zmiany. Operatorzy najpopularniejszych systemów płatniczych w Polsce, Visa i Mastercard, zapowiedzieli znaczącą zmianę w cennikach. Dotyczy ona opłaty, którą banki ponoszą za każdą wypłatę gotówki dokonaną przez ich klientów w bankomatach nienależących do banku. Jak informuje dziennik "Fakt", szykowana jest znacząca podwyżka opłat za wypłacanie gotówki z bankomatów, która może wzrosnąć nawet o ponad połowę. Zmiany mają wejść w życie od lutego 2026 roku, co daje bankom i klientom czas na przygotowanie się na nowy scenariusz, ale już teraz budzi on spore zaniepokojenie na rynku finansowym.

Jakie będą nowe opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu?

Kluczowa zmiana polega na modyfikacji sposobu naliczania prowizji. Dotychczas Visa pobierała od banków stałą opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą transakcję, niezależnie od jej wartości. Po zmianach opłata będzie składać się z dwóch części: stałej kwoty 1,20 zł oraz prowizji w wysokości 0,17% od wypłacanej sumy. Podobny mechanizm wprowadza Mastercard, który będzie pobierał 1,20 zł podstawy i dodatkowo 0,18% od wartości transakcji. Wcześniej opłata dla tej firmy wynosiła około 1,70 zł za wypłatę 1000 zł.

Co to oznacza w praktyce? Według szacunków, po wprowadzeniu zmian, wypłata 1000 zł z bankomatu obcej sieci będzie kosztować bank około 2,90 zł w przypadku karty Visa i blisko 3,00 zł dla karty Mastercard. Nowy model naliczania prowizji oznacza, że im wyższa kwota wypłaty, tym większą opłatę poniesie bank, co jest kluczową zmianą w stosunku do dotychczasowego, stałego cennika. To fundamentalna zmiana, która wpłynie na koszty obsługi gotówki w całym systemie bankowym.

Kogo najbardziej dotkną wyższe opłaty Visa i Mastercard?

Nowe stawki dotyczą opłat, które operatorzy kart płatniczych naliczają bankom. Jednak jest niemal pewne, że banki nie wezmą tych kosztów na siebie. Chociaż podwyżki dotyczą opłat między operatorami kart a bankami, eksperci spodziewają się, że ostateczny koszt zostanie przeniesiony na klientów, którzy odczują zmiany w swoich portfelach. Wyższe opłaty dotkną przede wszystkim wypłat z urządzeń należących do prywatnych operatorów, takich jak Euronet czy Planet Cash. To właśnie te sieci obsługują w Polsce większość, bo około 70% wszystkich transakcji bankomatowych. Warto pamiętać, że wypłaty z bankomatów własnych banku zazwyczaj pozostają bezpłatne, choć i tu zdarzają się wyjątki w zależności od posiadanego typu konta. Klienci powinni więc dokładnie sprawdzić tabele opłat i prowizji w swoich bankach, gdyż to od ich decyzji będzie zależał ostateczny koszt pojedynczej wypłaty gotówki.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek