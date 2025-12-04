Nawet 4335 zł miesięcznie bez względu na dochód. Wypłaty ruszą w 2026 roku

Na czym polega świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma finansowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Zostało wprowadzone etapowo od 2024 roku, a jego celem jest zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Wysokość świadczenia jest uzależniona od indywidualnej oceny potrzeby wsparcia, wyrażonej w punktach przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Co ważne, świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów i może być łączone z innymi świadczeniami, takimi jak renta czy zarobki z pracy.

Jak obliczana jest wysokość świadczenia wspierającego?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z wysokością renty socjalnej. Kwota renty socjalnej stanowi podstawę do wyliczenia poszczególnych progów świadczenia wspierającego, które wynoszą od 40% do 220% tej renty, w zależności od liczby punktów uzyskanych w ocenie potrzeby wsparcia. Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto), ale w przyszłym roku jej wysokość się zmieni.

Ile wyniesie renta socjalna po waloryzacji w marcu 2026?

Zgodnie z prognozami, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2026 roku wyniesie 104,88%. Oznacza to, że renta socjalna, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, wzrośnie o 4,88%. Aby obliczyć nową wysokość renty socjalnej, należy pomnożyć obecną kwotę przez wskaźnik waloryzacji: 1878,91 zł * 1,0488 = 1970,60 zł brutto. Ta kwota będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku i będzie stanowić nową podstawę do wyliczenia świadczenia wspierającego.

Jakie kwoty świadczenia wspierającego po waloryzacji?

Po waloryzacji renty socjalnej w marcu 2026 roku, osoby uprawnione do świadczenia wspierającego mogą liczyć na następujące kwoty, w zależności od liczby punktów uzyskanych w decyzji WZON:

95-100 punktów: 220% renty socjalnej, czyli 4335,32 zł (220% * 1970,60 zł).

90-94 punkty: 180% renty socjalnej, czyli 3547,08 zł (180% * 1970,60 zł).

85-89 punktów: 120% renty socjalnej, czyli 2364,72 zł (120% * 1970,60 zł).

80-84 punkty: 80% renty socjalnej, czyli 1576,48 zł (80% * 1970,60 zł).

75-79 punktów: 60% renty socjalnej, czyli 1182,36 zł (60% * 1970,60 zł).

70-74 punkty: 40% renty socjalnej, czyli 788,24 zł (40% * 1970,60 zł).

Warto zaznaczyć, że świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 punktów. Co ważne, świadczenie wspierające nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, co oznacza, że jego wysokość nie zależy od wysokości innych świadczeń czy zarobków osoby uprawnionej.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w celu uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. WZON ocenia zdolność osoby do samodzielnego funkcjonowania, przeprowadzając obserwację, wywiad bezpośredni oraz analizując dokumentację. Na podstawie tej oceny przyznawane są punkty, które określają stopień potrzeby wsparcia. Do wniosku dołącza się również kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Po uzyskaniu decyzji od WZON, która jest podstawą do ubiegania się o świadczenie, należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten składa się wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. ZUS rozpatruje wniosek i po pozytywnej weryfikacji przyznaje świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc na wskazany rachunek bankowy. Warto pamiętać, że złożenie wniosku do ZUS bez wcześniejszej decyzji WZON o poziomie potrzeby wsparcia skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

