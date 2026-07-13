13 lipca ZUS rusza z dużą zmianą. Miliony emerytów zadają jedno pytanie

ZUS wprowadza od 13 lipca nową legitymację dla milionów emerytów i rencistów, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dokumentu.

Zmieniony wzór, dostępny również w mObywatelu, otrzyma dodatkowe zabezpieczenia, ale nie wszyscy świadczeniobiorcy będą musieli wymieniać swoje dotychczasowe karty.

Sprawdź, czy ta ważna aktualizacja dotyczy również Ciebie i dowiedz się, kto otrzyma nowy dokument bez konieczności składania wniosków.

Od 13 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wydawanie legitymacji emeryta-rencisty według nowego wzoru. Zmiany obejmą zarówno plastikowy dokument, jak i jego elektroniczną wersję dostępną w aplikacji mObywatel. Dla milionów osób pobierających świadczenia najważniejsza wiadomość jest jednak inna – nowy wzór nie oznacza obowiązkowej wymiany dotychczasowych dokumentów.

Nowe rozwiązania dotyczą około 8,1 mln osób pobierających świadczenia z ZUS, ale tylko część z nich otrzyma nową kartę już od najbliższego poniedziałku.

Kto dostanie nową legitymację ZUS?

Największe wątpliwości dotyczą tego, czy wszyscy emeryci i renciści będą musieli zgłosić się do ZUS po nowy dokument. Odpowiedź brzmi: nie. Nową legitymację otrzymają osoby, którym dokument będzie wydawany po raz pierwszy, a także ci świadczeniobiorcy, którzy będą potrzebowali nowego egzemplarza, na przykład po zgubieniu lub zniszczeniu poprzedniej karty.

Osoby posiadające ważną legitymację nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówki ZUS wyłącznie z powodu zmiany wzoru. Dotychczasowe dokumenty pozostają ważne do upływu terminu wskazanego na karcie.

ZUS zmienia wygląd i zabezpieczenia dokumentu

Nowa legitymacja będzie wykonana z trwałego tworzywa PCV i otrzyma dodatkowe zabezpieczenia utrudniające jej podrobienie. Na dokumencie pojawią się m.in. gilosz, czyli specjalny wzór z cienkich linii, mikrodruk oraz indywidualny numer seryjny blankietu.

Na karcie nadal znajdą się najważniejsze dane właściciela, w tym numer PESEL oraz informacja o rodzaju pobieranego świadczenia. Jedną z nowości będzie również zapis przypominający, że dokument jest ważny wyłącznie razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zmiany obejmą także elektroniczną mLegitymację w aplikacji mObywatel. Cyfrowy dokument zachowa najważniejsze dane świadczeniobiorcy, jednak zniknie z niego informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.

Nowy dokument będzie droższy

Wprowadzenie nowych zabezpieczeń oznacza również wyższe koszty produkcji. Dotychczas jedna plastikowa legitymacja kosztowała mniej niż 1,05 zł, natomiast nowy dokument będzie kosztował około 2,24 zł za sztukę. Według szacunków w ciągu najbliższych 10 lat wydatki związane z produkcją nowych legitymacji mogą wynieść około 4,6 mln zł.

Nowy wzór dokumentu nie zmienia praw przysługujących osobom pobierającym świadczenia. Emeryci i renciści nadal będą mogli wykorzystywać legitymację do potwierdzania prawa do świadczeń oraz korzystania z ulg i zniżek przewidzianych w obowiązujących przepisach. Dokument może być potrzebny m.in. przy korzystaniu ze zniżek komunikacyjnych, potwierdzaniu statusu emeryta lub rencisty czy korzystaniu z innych przywilejów przysługujących seniorom.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]