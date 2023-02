14. emerytura 2023. Ustawa jest gotowa, ale czy w budżecie są zabezpieczone środki?

OnlyFans przestał działać w Rosji. Czy to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę?

Wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej Szwed był gościem "Polskiego punktu widzenia" w Telewizji Trwam. Jedno z pytań dotyczyło czternastej emerytury, która nie została wpisana do budżetu państwa na rok 2023.

"Trzynasta emerytura będzie wypłacana od 1 kwietnia. Mamy też przygotowany projekt ustawy dotyczący czternastej emerytury. Będzie to przełom sierpnia i września. Będzie ona wypłacana na tych samych zasadach jak w ubiegłym roku. Czternasta emerytura w 2023 roku więc też będzie" - powiedział.

Dopytywany o to, czy będą na to zabezpieczone środki Szwed odpowiedział, że "środki są zabezpieczone".

"Nie ma tutaj obaw. Mamy możliwość zaciągnięcia pożyczki z funduszów i z tego tytułu będziemy finansować te świadczenie" - wskazał wiceminister.

Waloryzacja emerytur 2023

Szwed podkreślił, że wyliczenia resortu wskazują, iż tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie na poziomie 14,8 procent. W tym roku będzie ona kwotowo procentowa.

"Przyjęliśmy waloryzację kwotowo-procentową, czyli na pewno emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł. Jeżeli jednak ze wskaźnika procentowego waloryzacji będzie wynikać więcej, to rzeczywiście emeryt dostanie wyższą kwotę" – mówiła kilka dni temu szefowa MRiPS Marlena Maląg.

