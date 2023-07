14. emerytura 2023. ZUS ujawnił dokładne terminy wypłat

Podwyżka 500 plus do 800 plus opóźniona przez Senat? "To nie jest pilna ustawa"

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą termin 14. emerytury ma być elastyczny, ustalany zależnie od decyzji rządu. Jak zapowiadała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, w 2023 roku czternastki będą wypłacane od początku września. Jak ZUS poinformował portal Interia Biznes, świadczenie tak jak do tej pory, będzie wypłacane wraz z dotychczasowym świadczeniem emerytalnym.

To oznacza, że 14. emeryturę dostaniemy w tym samym terminie, w którym tradycyjnie przychodzi do nas świadczenie emerytalne. Standardowo jest to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jeśli jednak termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej. W tym roku 10 września wypada w niedzielę, prawdopodobnie więc emerytura będzie wypłacana w piątek (8 września). W związku z tym, czternastki wraz ze standardową emeryturą będą wypłacane 1 września, 5 września, 6 września, 8 września, 10 września, 15 września, 20 września i 25 września.

Komu należy się 14. emerytura?

W 2023 roku próg do otrzymania pełnej czternastki wynosi 2900 zł brutto. Jakiej wysokości czternastkę dostaną emeryci? Seniorzy, którzy otrzymują emerytury do wymienionej wyżej kwoty, otrzymają świadczenie w pełnej formie, czyli 1588,44 zł brutto. Powyżej progu czternastka będzie pomniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeśli nasza emerytura wynosi 3000 zł brutto, otrzymamy 1488,44 zł brutto czternastki (mniej o 100 zł). Tym samym jeśli otrzymujemy co miesiąc świadczenie emerytalne wysokości 4438,44 zł brutto lub więcej, 14. emerytury nie otrzymamy.

14. emerytura jest przyznawana automatycznie każdej osobie, która ma prawo do emerytury i spełnia powyższe kryterium dochodowe. Nie ma konieczności składania wniosku, świadczenie jest przyznawane z urzędu.

