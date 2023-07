14 emerytura nie dla wszystkich. Kto nie otrzyma świadczenia?

SZOK! Wynagrodzenia w urzędach zbliżają się do płacy minimalnej

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), w 2023 roku uprawnionych do czternastek będzie około 8,3 mln osób. Spośród nich, pełną kwotę świadczenia otrzyma 6,8 mln osób, a 1,5 mln świadczeniobiorców otrzyma je w pomniejszonej wysokości. Maksymalna wysokość wypłacanej 14. emerytury będzie równa kwocie minimalnej emerytury. Niektórzy uprawnieni otrzymają świadczenie podzielone, a inni dostaną je w zmniejszonej wysokości ze względu na obowiązujący próg dochodowy. Warto zaznaczyć, że liczba osób otrzymujących wsparcie w postaci 14. emerytury będzie zmniejszać się z roku na rok.

Należy podkreślić, że 14. emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom na emeryturze, lepiej uposażonym emerytom, emerytom z zawieszonymi świadczeniami oraz tzw. jesiennym emerytom. Osobom, których prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, również nie będzie ona przysługiwać. Ponadto, emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 2900 zł do 4438,44 zł brutto, mogą otrzymać 14. emeryturę pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę". Osoby z dochodem powyżej tej kwoty nie będą uprawnione do dodatkowego świadczenia.

Ministerstwo zapewnia, że termin wypłaty 14. emerytury zostanie ogłoszony w specjalnym rozporządzeniu, a wypłaty rozpoczną się pod koniec sierpnia, kontynuowane przez wrzesień, zgodnie z harmonogramem z poprzedniego roku. Pierwsze przelewy powinny dotrzeć do seniorów 25 sierpnia, a następne będą realizowane 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Czternasta emerytura będzie wypłacana razem z regularnymi emeryturami i rentami, zgodnie ze standardowym harmonogramem płatności świadczeń. W rezultacie, seniorzy otrzymają jedno przelewanie lub przekaz pocztowy.

