14 lutego dniem wolnym od pracy? Sejm zdecydował

Nowe święto w Polsce

W Polsce mamy ustanowione kolejne święto. Końcówka 2024 roku upłynęła pod znakiem Wigilii wolnej od pracy. W pośpiechu procedowano przepisy, które miały sprawić, że dzień 24 grudnia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Ostatecznie pierwszy raz Wigilia będzie dniem wolnym od 2025 roku. Jeszcze kurz po tym procedowaniu nie minął, a już pojawia się na tapecie kolejne nowe święto. I to święto rangi państwowej. W Polsce obecnie jest 15 świąt państwowych i narodowych. Oczywiście nie wszystkie z nich są zaznaczone w kalendarzu na czerwono i tym samym są dniami wolnymi od pracy, a jedynie tylko w trzy z tych świąt nie trzeba iść do pracy. Wszystko wskazuje na to, że będzie kolejne święto. 9 tycznia 2025 roku Sejm uchwalił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie kolejnego święta – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Mielibyśmy go obchodzić 14 lutego. Warto przypomnieć, że 14 lutego jest już świętem miłości. 14 lutego już obchodzimy walentynki.

14 lutego dniem wolnym od pracy

Projekt ustawy złożyli posłowie Koalicji Obywatelskie. Projekt składa się z preambuły i tylko trzech artykułów. "Dokładnie 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projektodawcom zależy, aby już w 2025 roku 14 lutego można było obchodzić nowe święto. Czy w takiej sytuacji 14 lutego może być dniem wolnym od pracy? Akurat tym razem projekt nie zakłada tego, by 14 lutego był dniem wolnym od pracy.