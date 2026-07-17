Nowy dodatek „1600 plus dla seniora” to propozycja wsparcia dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących i płacących podatki w Polsce.

Choć pomysł trafił do Sejmu jako petycja, rząd podchodzi do niego sceptycznie z powodu ogromnych kosztów i na razie nie planuje jego wprowadzenia.

Sejmowa Komisja ds. Petycji analizuje już podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko i czeka na opinię Ministerstwa Rodziny.

Dodatek 1600 zł miesięcznie (dla małżeństwa) miałby przysługiwać seniorom z niskimi świadczeniami, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących w Polsce.

Warto to podkreślić od razu: w 2026 roku świadczenie „1600 plus dla seniora” jeszcze nie obowiązuje. To nie jest żaden nowy program rządu Donalda Tuska ani projekt ustawy, nad którym pracują ministerstwa. To pomysł, który pojawił się w Sejmie w formie petycji obywatelskiej. Mimo to wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że posłowie postanowili się nim zająć.

„1600 plus dla seniora” – na czym polega pomysł i kto miałby dostać pieniądze?

Idea jest prosta. Chodzi o finansowe docenienie tych rodziców, którzy wychowali dzieci na pracujących i płacących w Polsce podatki obywateli. Autorzy petycji uważają, że to forma sprawiedliwości i międzypokoleniowej solidarności. W końcu to właśnie z podatków i składek dzisiejszych pracowników finansowane są emerytury obecnych seniorów.

Zgodnie z petycją nowy dodatek za wychowanie dzieci w wysokości 1600 zł miesięcznie miałby przysługiwać seniorom pobierającym niskie świadczenia, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci. Pieniądze nie trafiałyby jednak do każdego. Kluczowym warunkiem byłoby to, aby dorosłe dzieci legalnie pracowały w Polsce i odprowadzały tu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Proponowana kwota 1600 zł dotyczyłaby małżeństwa (po 800 zł na osobę).

Co Sejm zdecydował w sprawie dodatku za wychowanie dzieci?

Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji, której przewodniczy posłanka Urszula Augustyn. Na ostatnim posiedzeniu komisja zdecydowała o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu. To jednak nie zamyka sprawy definitywnie.

Decyzja ma bowiem charakter czysto formalny. Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji Urszula Augustyn, wniosek o 1600 plus dla seniora został pozostawiony bez dalszego biegu z przyczyn formalnych, ponieważ komisja proceduje już bardzo podobną petycję. Wcześniejszy wniosek zakłada wypłatę 800 zł za każde pracujące w Polsce dziecko, przy spełnieniu wymogu wychowania co najmniej dwójki potomstwa. W tej sprawie komisja skierowała już oficjalne zapytanie (tzw. dezyderat) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i czeka na stanowisko resortu oraz analizę kosztów takiego rozwiązania.

Czy rząd Donalda Tuska wprowadzi nowe świadczenie dla seniorów?

Na ten moment szanse na to są niewielkie. Największą przeszkodą są oczywiście pieniądze. Wprowadzenie takiego dodatku, nawet w ograniczonej formie, oznaczałoby ogromny wydatek dla budżetu państwa.

Rząd Donalda Tuska podchodzi do pomysłu sceptycznie, wskazując przede wszystkim na ogromne koszty programu, które mogłyby obciążyć budżet państwa kwotą kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Na razie nie ma żadnych wiążących decyzji. Dopiero gdy ministerstwo rodziny przeanalizuje skutki finansowe podobnej propozycji, posłowie będą mogli wrócić do dyskusji. Proces ten może potrwać wiele miesięcy.

Jakie wsparcie za wychowanie dzieci można dostać już dziś?

Chociaż na „1600 plus” trzeba będzie poczekać, a jego wprowadzenie stoi pod dużym znakiem zapytania, seniorzy, którzy wychowali dzieci, mogą liczyć na inne formy wsparcia:

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus” – to wsparcie dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale z tego powodu nie pracowały i nie wypracowały sobie minimalnej emerytury. Kobiety mogą je otrzymać po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni – 65. Świadczenie wyrównuje ich dochód do poziomu najniższej emerytury.

Dożywotnia Karta Dużej Rodziny – rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny do końca życia. Daje ona dostęp do zniżek na zakupy w wielu sklepach, na stacjach paliw, w instytucjach kultury czy na przejazdy kolejowe.

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