Prawie 600 górników PGG już otrzymało jednorazową odprawę 170 tys. zł netto, co jest częścią programu redukcji zatrudnienia w firmie.

Odprawa przysługuje pracownikom z min. 3-letnim stażem, którym do emerytury brakuje więcej niż rok, po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

PGG planuje zredukować zatrudnienie o ok. 5 tys. osób, a program odpraw jest kluczowym elementem restrukturyzacji.

Mimo początkowego zainteresowania, liczba chętnych spadła o połowę, co może świadczyć o wstrzemięźliwości pracowników w obliczu zmian w sektorze.

Jednorazowe odprawy w PGG – pierwsze wypłaty

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) ruszył program jednorazowych odpraw pieniężnych. Z pierwszej transzy skorzystało już 586 osób, a środki przekazane przez Ministerstwo Energii trafiają do kolejnych uprawnionych pracowników.

Umowa na finansowanie świadczeń została podpisana 19 marca 2026 r., a wypłaty rozpoczęto niezwłocznie po przekazaniu funduszy. Program jest elementem zmian wprowadzonych ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

Kto może otrzymać 170 tys. zł

Jednorazowa odprawa wynosi 170 tys. zł netto i przysługuje pracownikom, którzy zdecydują się odejść z branży. Dotyczy to osób zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni kopalń, posiadających co najmniej 3-letni staż pracy, którym do emerytury pozostało więcej niż rok.

Rozwiązanie umowy odbywa się za porozumieniem stron, co oznacza konieczność zgody zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

PGG ogranicza zatrudnienie

Program odpraw to część szerszej restrukturyzacji. PGG, zatrudniająca około 35 tys. osób, planuje zmniejszyć zatrudnienie o około 5 tys. pracowników. Z różnych form wsparcia, w tym odpraw i urlopów, może skorzystać około 3,6 tys. osób.

Według planów Ministerstwa Energii, w 2026 r. z odpraw skorzysta 738 pracowników, a z urlopów górniczych i przeróbkarskich 2324 osoby.

Zmiany w kopalniach i wsparcie dla pracowników

Transformacja obejmuje również reorganizację zakładów. 1 kwietnia 2026 r. rozpoczęto likwidację ruchu Wujek, a zakończenie wydobycia w ruchu Bielszowice zaplanowano na 30 czerwca. Część pracowników zostanie przeniesiona do innych kopalń, a część skorzysta z odpraw. Spółka prowadzi także działania wspierające zmianę zawodu, m.in. we współpracy z Kolejami Śląskimi.

Początkowo chęć skorzystania z odpraw deklarowało około 1,2 tys. osób, jednak obecnie liczba ta spadła o połowę. Część pracowników wstrzymuje się z decyzją, obserwując przebieg programu.

Spółka prognozuje również spadek wydobycia do 15–15,5 mln ton w 2026 r., wobec 16,1 mln ton rok wcześniej, co pokazuje skalę zmian w sektorze górniczym.

