Zbliża się kluczowy termin dla rodziców pobierających 800 plus, decydujący o ciągłości wypłat świadczenia.

Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do maja 2027 r.

Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje wypłatę świadczenia za czerwiec bez opóźnień.

Spóźnienie może oznaczać brak ciągłości wypłat, a nawet utratę wyrównania. Sprawdź, jak złożyć wniosek!

Kluczowy termin decyduje o wypłatach

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus powinni zachować czujność. Zbliża się data, która zdecyduje o tym, czy pieniądze będą wpływać na konto bez przerwy. Choć formalnie czas na dopełnienie obowiązków jest dłuższy, to właśnie jedna konkretna data ma kluczowe znaczenie dla ciągłości wypłat.

Nowy okres świadczenia już od czerwca

Program 800 plus wchodzi w kolejny okres rozliczeniowy. Nowy cykl rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do końca maja 2027 r.

Do tej pory do Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już blisko 3 mln wniosków obejmujących ponad 4,3 mln dzieci. To pokazuje, że wielu rodziców nie czekało na ostatnią chwilę.

30 kwietnia to granica bezpieczeństwa

Najważniejszy termin to 30 kwietnia. Złożenie wniosku do tego dnia gwarantuje, że świadczenie za czerwiec trafi na konto najpóźniej do końca tego miesiąca.

Jeśli ktoś spóźni się z formalnościami, musi liczyć się z opóźnieniem wypłaty. Pieniądze nie przepadną, ale mogą pojawić się na koncie dopiero później.

Spóźnienie oznacza nerwy i czekanie

Wnioski złożone w maju lub czerwcu będą rozpatrywane później – odpowiednio do końca lipca lub sierpnia. To oznacza, że rodzice mogą przez kilka tygodni nie otrzymywać świadczenia.

Co ważne, jeśli dokumenty trafią do ZUS po 30 czerwca, sytuacja jest jeszcze trudniejsza. W takim przypadku nie ma już wyrównania za wcześniejsze miesiące, a świadczenie przysługuje dopiero od momentu złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie – przez platformę eZUS, aplikację mZUS, portal Empatia lub bankowość internetową. Świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej kwota jest dzielona i wynosi 400 zł dla każdego z opiekunów.

Choć procedura jest prosta i zajmuje kilka minut, konsekwencje zwlekania mogą być odczuwalne dla domowego budżetu. W tym przypadku jedna decyzja – złożenie wniosku na czas – decyduje o tym, czy pieniądze będą wpływać regularnie, czy pojawi się przerwa w wypłatach.

