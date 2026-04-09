Minister zabrała głos w sprawie 800 plus

Wokół programu Rodzina 800 plus znów zrobiło się gorąco. Wielu Polaków zastanawia się, czy świadczenie zostanie podniesione. Wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. postawiła jednak sprawę jasno. Na chwilę obecną nie ma prac nad waloryzacją 800 plus.

Rząd zapowiada za to inne zmiany w systemie wsparcia dla rodzin. Chodzi przede wszystkim o zasiłki rodzinne oraz kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Zasiłki rodzinne do systemu pomocy społecznej

Jak zapowiada resort rodziny, zasiłki rodzinne mają zostać włączone do systemu pomocy społecznej. To oznacza, że świadczenia zależne od dochodu będą funkcjonowały w jednym systemie wsparcia.

"Chcemy, aby kryteria dochodowe były sprawdzane co roku, a nie jak dotychczas co trzy lata" – zapowiedziała Katarzyna Nowakowska.

Obecnie od 2025 roku próg dochodowy wynosi 1010 zł dla osoby samotnej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Te limity decydują o tym, kto może liczyć na pomoc społeczną.

Niskie progi i „zamrożone” świadczenia

Eksperci zwracają uwagę na inny problem. Chodzi o to, że wysokość zasiłków rodzinnych od lat praktycznie się nie zmienia.

Dziś wynoszą one:

95 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat

124 zł na dziecko od 5 do 18 lat

135 zł na dziecko od 18 do 24 lat

Tymczasem próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego to zaledwie 674 zł na osobę, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 764 zł.

Zdaniem ekspertów to bardzo mało. Prof. Ryszard Szarfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu podkreśla, że zamrożenie zasiłków od 2016 roku to jeden z największych błędów polityki socjalnej państwa.

Ubóstwo jednak spada

Według raportu EAPN Polska skrajne ubóstwo w naszym kraju w ostatnim czasie zmalało. W 2023 roku dotyczyło około 2,5 mln osób, a rok później już 1,9 mln.

Na poprawę sytuacji miały wpłynąć m.in. wzrost płacy minimalnej, spadek inflacji oraz podwyżka świadczenia 800 plus.

Rząd obserwuje sytuację

Resort rodziny przekonuje, że sytuacja jest stale monitorowana. Nowe programy wsparcia, takie jak Aktywny Rodzic, mają dodatkowo pomóc rodzinom wychowującym dzieci.

Kwestia ewentualnego podniesienia kwoty wypłacanej w ramach rządowego programu wsparcia rodzin od dawna budzi ogromne zainteresowanie w społeczeństwie. Na razie rodzice będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

