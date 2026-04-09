Od czwartku benzyna Pb95 drożeje o 6 gr/l do 6,27 zł, a olej napędowy tanieje o 4 gr/l do 7,83 zł

Rząd Donalda Tuska utrzymuje mechanizm kontroli cen paliw w ramach pakietu „Ceny Paliw Niżej”

Maksymalne ceny są ustalane codziennie, uwzględniając ceny hurtowe, podatki i stałą marżę sprzedawcy (30 gr/l)

KAS nadzoruje przestrzeganie limitów, a za ich złamanie grozi kara do 1 miliona złotych.

Nowe ceny maksymalne na stacjach. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Minister Energii opublikował nowe obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen detalicznych na stacjach paliw. Zgodnie z nim w czwartek kierowcy samochodów z silnikiem benzynowym zapłacą więcej niż dzień wcześniej. Z kolei posiadacze diesli mogą liczyć na niewielką obniżkę. To kolejny dzień, kiedy rząd Donalda Tuska reguluje stawki w ramach pakietu „Ceny Paliw Niżej”.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w czwartek cena maksymalna paliwa za litr benzyny 95 wyniesie 6,27 zł, a za litr oleju napędowego 7,83 zł. Droższa benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 6,88 zł za litr. W porównaniu do środy oznacza to podwyżkę o 6 groszy na litrze benzyny 95 i o 4 grosze na litrze oleju napędowego mniej. Przypomnijmy, w środę maksymalne stawki wynosiły odpowiednio 6,21 zł za Pb95 i 7,87 zł za diesla.

Jak ustalana jest cena maksymalna paliwa?

Mechanizm ustalania cen jest stały i opiera się na przepisach wprowadzonych przez resort energii. Każdego dnia roboczego publikowane jest obwieszczenie, które określa stawki obowiązujące w dniu następnym. Jeśli ogłoszenie przypada przed weekendem lub świętami, cena obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego. To rozwiązanie ma chronić kierowców przed gwałtownymi skokami cen na stacjach.

Cena maksymalna paliwa jest ustalana według specjalnej formuły, która obejmuje średnią cenę hurtową, podatki, opłaty oraz stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze. Do tej kwoty doliczany jest podatek VAT. Nad przestrzeganiem limitów czuwa Krajowa Administracja Skarbowa, która może nałożyć na stację łamiącą przepisy karę w wysokości nawet do 1 miliona złotych.

Co dalej z cenami paliw? Rząd zapowiada kontynuację programu

Pomimo chwilowego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Stany Zjednoczone, Izrael i Iran ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, rząd nie zamierza rezygnować z programu osłonowego. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że gabinet będzie „dmuchał na zimne” i nie wycofa się z pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach nadal możemy spodziewać się codziennych komunikatów w sprawie maksymalnych stawek na stacjach. Kolejne obwieszczenie poznamy jeszcze w czwartek – będzie ono dotyczyło cen obowiązujących w piątek.

