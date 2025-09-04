1700 zł kontra 13 zł! Ta okazja z Action rozgrzała internet

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-04 9:25

Perfumy Toma Forda Tobacco Vanille od lat uchodzą za kwintesencję luksusu, jednak ich cena sięga nawet 1700 zł za 50 ml. Teraz w sklepach Action pojawił się zamiennik, który kosztuje zaledwie 13 zł - pisze "Fakt". Zdaniem wielu osób pachnie niemal identycznie jak kultowy oryginał.

Połączenie zdjęcia półek ze sklepów perfumeryjnych i wnętrza sklepu Action. Na półkach widoczne są flakony perfum, w tym luksusowe marki. Zdjęcie ilustruje artykuł na temat taniego zamiennika perfum Tom Ford Tobacco Vanille, dostępnego w Action za 13 zł, a porównywanego z oryginałem, kosztującym 1700 zł. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

  • Oryginał: Perfumy Tom Ford Tobacco Vanille to luksusowy, ciepły i zmysłowy zapach (tytoń, wanilia, kakao), kosztujący około 1700 zł.
  • Zamiennik z Action: W sklepach Action dostępny jest zamiennik – Capace Exclusive Eluan – za jedyne 13,45 zł, opisywany jako "ciepły zapach wanilii i tytoniu".
  • Pozytywne opinie: Internauci chwalą zamiennik, wskazując na jego piękny, zmysłowy charakter i trudność w odróżnieniu od oryginału dla przeciętnego użytkownika.

Perfumy Toma Forda – symbol luksusu

W świecie zapachów Tom Ford Tobacco Vanille stał się synonimem elegancji i wyrafinowania. Kompozycja łączy nuty tytoniu, wanilii, tonki, kakao oraz suszonych owoców, tworząc ciepły i otulający aromat. To perfumy wybierane przez osoby pewne siebie, które chcą wyróżnić się mocną, zdecydowaną, a jednocześnie zmysłową wonią - pisze" Fakt".

Nie bez powodu ten  flakonik perfum od lat robi furorę. Idealnie sprawdza się zarówno na randkę, wieczorne wyjście, jak i podczas chłodniejszych miesięcy, kiedy słodko-korzenne nuty dodają przytulności.

 Zamiennik z Action za 13 zł

Choć oryginał kosztuje około 1 tys. 700 zł, w sklepach Action można znaleźć produkt, który zachwycił fanów luksusowych perfum. To Capace Exclusive Eluan, wskazywany jako zamiennik Tobacco Vanille. Na oficjalnej stronie sieci widnieje cena 13,45 zł, a producent opisuje go jako „ciepły zapach wanilii i tytoniu w luksusowym flakonie z rozpylaczem”.

Sieć dodaje, że jest to „ciepły, męski zapach o luksusowym charakterze”. Tym samym Action proponuje klientom okazję, by poczuć atmosferę premium za ułamek ceny.

Opinie internautów o tańszym odpowiedniku

Zainteresowanie nowym produktem szybko rozniosło się w internecie. Profil @promkowe.hity na Instagramie nie kryje entuzjazmu: „Chłopaki, nie odgonicie się od dziewczyn” – czytamy w recenzji. W innym wpisie zamiennik został nazwany „pięknym, zmysłowym zapachem”.

Podobne opinie pojawiają się także wśród klientów, którzy testują tani flakonik. Wielu podkreśla, że różnice między oryginałem a odpowiednikiem są trudne do uchwycenia, zwłaszcza dla osób, które nie znają niuansów luksusowych perfum.

